Declaraciones

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

A casi una semana de los incidentes por la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino, Nelson Soria habló con Tiempo de San Juan y dejó sus sensaciones sobre los hechos de violencia que sacudieron a la institución de Santa Lucía.

Por Antonella Letizia
image

A casi una semana de lo ocurrido en el cruce entre López Peláez y Trinidad, por la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol sanjuanino, el presidente de la institución, Nelson Soria, habló con Tiempo de San Juan y expresó su profunda preocupación por los hechos de violencia que marcaron su club en los últimos días. ]"Estoy muy preocupado por lo que pasó", le dijo a este diario.

image

"Estoy muy preocupado y trabajando para tratar de que en nuestra institución esta violencia no se genere, queremos seguir mejorando", expresó Soria.

Sobre la situación de Matías Esterman, el jugador que resultó herido y con puntos tras la agresión de Gustavo Naveda, dijo: "Hemos hablado con él. Anteriormente tuvo un episodio parecido, pero estuvimos conversando, haciendo todo lo posible, no solo para él, sino para todo el grupo de chicos, con psicólogos trabajando sobre eso, para tener cabeza fría en esos momentos. Lamentablemente no lo pudimos atender a tiempo, pero sí estamos trabajando para sacarlo de las canchas".

image

También se refirió al episodio que involucró a Gustavo Naveda, el jugador de Trinidad que actualmente se encuentra imputado: "Sobre el chico Naveda, bueno, son momentos del partido, no creo que haya querido herir a Esterman".

image
Gustavo Naveda, imputado.

Gustavo Naveda, imputado.

Finalmente, Soria remarcó la necesidad de un trabajo conjunto para erradicar la violencia: "Entonces, es de tratar de recuperarlos, pensar, trabajar en conjunto para sacar todo eso, trabajar con ayuda del Gobierno, con todo, para poder sacar la violencia de las canchas.

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: Estoy muy preocupado
