Argentina no se baja del podio en Brasil y San Juan sigue aportando medallas al seleccionado nacional

El seleccionado argentino sigue siendo protagonista en el Campeonato Parapanamericano de ciclismo adaptado de pista y ruta que se desarrolla en Indaiatuba, São Paulo (Brasil), donde los representantes nacionales mantienen una destacada performance y continúan subiendo al podio en cada jornada de competencia.

Entre los grandes protagonistas vuelve a sobresalir el aporte de los deportistas sanjuaninos que integran los programas Deporte Adaptado y Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte de San Juan, reafirmando el crecimiento sostenido del deporte inclusivo en la provincia.

La sanjuanina María Magdalena Sergo tuvo una nueva jornada brillante al sumar dos medallas de bronce en la categoría WC3, logradas en las pruebas de velocidad y scratch, consolidándose como una de las principales referentes del seleccionado nacional en el certamen continental.

Además, la representación sanjuanina también dijo presente en la categoría tándem con actuaciones destacadas. El binomio integrado por Maximiliano Pérez García y William Quintero alcanzó el 4º puesto en velocidad, mientras que el dúo femenino compuesto por María José Quiroga Chicahuala y Gabriela Roja finalizó 5º en los 750 metros, registrando un tiempo de 58.857 segundos, marca que mejora el rendimiento obtenido en Jadar 2025.

Argentina sigue sumando medallas

El equipo argentino, conducido por Martín “Pampa” Ferrari, tuvo como punto más alto de la jornada la consagración de Federico Ambrossi, quien se quedó con la medalla de oro y el título panamericano en velocidad MC4, tras superar al colombiano Juan José Ríos y al chileno Benjamín Ruarte en la final.

Por su parte, el entrerriano Rodrigo López volvió a ampliar su destacado palmarés al conseguir medalla de plata en velocidad MC1 y bronce en scratch, contribuyendo al sólido desempeño colectivo del seleccionado nacional.

Resultados de la jornada

Durante la actividad desarrollada en pista, los representantes argentinos obtuvieron los siguientes resultados:

• Simón Mazzante (MC3): 4º puesto en scratch.

• Federico Ambrossi (MC4): 4º puesto en scratch.

• Héctor Arrieta (MC2): 7º puesto en scratch.

• Ignacio Arnau (MC5): 7º puesto en scratch.

• Germán Chiaraviglio (MC4): 7º en velocidad y 8º en scratch.

Tándems

• Maximiliano Pérez García / William Quintero: 4º puesto en velocidad.

• Maximiliano Gómez / Daniel Juárez: 9º puesto en velocidad.

• María José Quiroga Chicahuala / Gabriela Roja: 5º puesto en 750 metros.

Con cada competencia, Argentina ratifica su protagonismo continental y, una vez más, San Juan demuestra el alto nivel de sus atletas, fruto del trabajo sostenido que impulsa la Secretaría de Deporte a través de los programas de Deporte Adaptado y Alto Rendimiento, posicionando a la provincia como referencia nacional en el desarrollo del deporte inclusivo.

Fuente: Secretaría de Deportes.