viernes 27 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impecable

Argentina no se baja del podio en Brasil y San Juan sigue aportando medallas al seleccionado nacional

La delegación argentina continúa sumando grandes resultados en el Campeonato Parapanamericano de Pista y Ruta que se disputa en Indaiatuba, con destacadas actuaciones de los deportistas sanjuaninos del programa Deporte Adaptado y Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
67156475-d7cc-4450-ac8b-245a2c83d70b
2e23ce49-8c03-4e32-bb61-bff8c0f71409
40f7f4ab-0856-42ce-a47f-f8920b779c1e

El seleccionado argentino sigue siendo protagonista en el Campeonato Parapanamericano de ciclismo adaptado de pista y ruta que se desarrolla en Indaiatuba, São Paulo (Brasil), donde los representantes nacionales mantienen una destacada performance y continúan subiendo al podio en cada jornada de competencia.

Lee además
Leandro Paredes volverá a la titularidad en el choque de Boca contra Gimnasia de Mendoza.
Torneo Apertura

El regreso de Leandro Paredes, la gran novedad de Boca para recibir a Gimnasia de Mendoza
de casa amarilla al predio de messi: san martin y el especial entrenamiento en el predio de ezeiza
Video

De Casa Amarilla al predio de Messi: San Martín y el especial entrenamiento en el Predio de Ezeiza

Entre los grandes protagonistas vuelve a sobresalir el aporte de los deportistas sanjuaninos que integran los programas Deporte Adaptado y Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte de San Juan, reafirmando el crecimiento sostenido del deporte inclusivo en la provincia.

La sanjuanina María Magdalena Sergo tuvo una nueva jornada brillante al sumar dos medallas de bronce en la categoría WC3, logradas en las pruebas de velocidad y scratch, consolidándose como una de las principales referentes del seleccionado nacional en el certamen continental.

Además, la representación sanjuanina también dijo presente en la categoría tándem con actuaciones destacadas. El binomio integrado por Maximiliano Pérez García y William Quintero alcanzó el 4º puesto en velocidad, mientras que el dúo femenino compuesto por María José Quiroga Chicahuala y Gabriela Roja finalizó 5º en los 750 metros, registrando un tiempo de 58.857 segundos, marca que mejora el rendimiento obtenido en Jadar 2025.

Argentina sigue sumando medallas

El equipo argentino, conducido por Martín “Pampa” Ferrari, tuvo como punto más alto de la jornada la consagración de Federico Ambrossi, quien se quedó con la medalla de oro y el título panamericano en velocidad MC4, tras superar al colombiano Juan José Ríos y al chileno Benjamín Ruarte en la final.

Por su parte, el entrerriano Rodrigo López volvió a ampliar su destacado palmarés al conseguir medalla de plata en velocidad MC1 y bronce en scratch, contribuyendo al sólido desempeño colectivo del seleccionado nacional.

Resultados de la jornada

Durante la actividad desarrollada en pista, los representantes argentinos obtuvieron los siguientes resultados:

• Simón Mazzante (MC3): 4º puesto en scratch.

• Federico Ambrossi (MC4): 4º puesto en scratch.

• Héctor Arrieta (MC2): 7º puesto en scratch.

• Ignacio Arnau (MC5): 7º puesto en scratch.

• Germán Chiaraviglio (MC4): 7º en velocidad y 8º en scratch.

Tándems

• Maximiliano Pérez García / William Quintero: 4º puesto en velocidad.

• Maximiliano Gómez / Daniel Juárez: 9º puesto en velocidad.

• María José Quiroga Chicahuala / Gabriela Roja: 5º puesto en 750 metros.

Con cada competencia, Argentina ratifica su protagonismo continental y, una vez más, San Juan demuestra el alto nivel de sus atletas, fruto del trabajo sostenido que impulsa la Secretaría de Deporte a través de los programas de Deporte Adaptado y Alto Rendimiento, posicionando a la provincia como referencia nacional en el desarrollo del deporte inclusivo.

Fuente: Secretaría de Deportes.

Seguí leyendo

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

San Martín ya tiene árbitro confirmado para enfrentar a Tristán Suárez

Real Madrid-City, el picante de la Champions: así quedaron todos los cruces de octavos

Video: el momento en el que un hincha invadió el campo de juego y le hizo un tacle a Messi

Otra vez: Boca dejó afuera de la lista de concentrados a Cavani y hay preocupación

¡Maracanazo granate!: Lanús le ganó al Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Se acordaron tarde: River ganó cuando Gallardo se iba

En el Cilindro, Racing rescató un punto ante Independiente de Mendoza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el presidente lopez pelaez, sincero y autocritico tras el escandalo que envuelve a su club: estoy muy preocupado
Declaraciones

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: No salgo a la calle para no pelear con otros perros
Personaje sanjuanino

La sanjuanina que es therian de día y árbol de Navidad de noche: "No salgo a la calle para no pelear con otros perros"

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Un docente al banquillo

El profesor de una escuela de 25 de Mayo va a juicio por el abuso a 2 alumnas y puede ir a la cárcel

Por Walter Vilca
El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: Estoy muy preocupado
Declaraciones

El presidente López Peláez, sincero y autocrítico tras el escándalo que envuelve a su club: "Estoy muy preocupado"

Policías trabajando en el lugar del nene que quedó encerrado.
Grave

Tensión en Capital por un nene que dejaron solo y encerrado por horas en una casa

Foto: Diario La Capital video
Entrevista

Pablo Sirvén en Paren las Rotativas: nuevo libro, su paso por San Juan y una mirada sobre el periodismo actual

Ya se anotaron más de 31 mil estudiantes y docentes para obtener el Boleto Escolar Gratuito.
En San Juan

Boleto escolar gratuito: ya se anotaron más de 31 mil estudiantes y docentes, las respuestas a las dudas más comunes