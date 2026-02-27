viernes 27 de febrero 2026

Peligroso momento

Video: el momento en el que un hincha invadió el campo de juego y le hizo un tacle a Messi

El campeón del mundo fue la estrella máxima en Puerto Rico, en el amistoso de Inter Miami frente a Independiente del Valle y la historia no terminó bien. Fanáticos escaparon la seguridad y lo barrieron en plena transmisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
messi
image

Lionel Messi siempre suele recibir de buen humor las apariciones de los fanáticos que ha sabido cosechar alrededor del mundo, aún cuando irrumpen en los campos de juego para robarle una foto o un saludo. Esa escena ya conocida se repitió este jueves en Puerto Rico en el amistoso de Inter Miami frente a Independiente del Valle, aunque el episodio terminó en un blooper incómodo.

Ya restaban segundos para el final del encuentro que Las Garzas cuando algunos hinchas ya habían logrado sortear la seguridad y posar sobre el césped con el rosarino, que había ingresado en el complemento y marcado el 2-1 final de penal. Sin embargo, uno de ellos se excedió al aparecer corriendo a abrazar directamente al ídolo, lo que motivó el alerta de varios agentes de seguridad que corrieron a interceptarlo.

Ya bien tomado a la cintura de la Pulga, el fan cayó al piso ante la sujeción del agente y, al no soltar al argentino ¡lo arrastró también al suelo! Messi, molesto, se levantó sin mirar atrás con cara de fastidio y la escena pareció envalentonar a otros hinchas en un estadio con escasas barreras físicas, lo que, mientras otros empleados tackleaban a más intrusos, precipitó el final del partido. ¿Y Messi? Protegido en el medio del caos por Carlos González, el paraguayo delantero del conjunto ecuatoriano.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2027227082892190179&partner=&hide_thread=false
