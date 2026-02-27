viernes 27 de febrero 2026

Video

De Casa Amarilla al predio de Messi: San Martín y el especial entrenamiento en el Predio de Ezeiza

Instalado en Buenos Aires tras el triunfo ante Deportivo Madryn por Copa Argentina, el Verdinegro tuvo una mini pretemporada con trabajos en Casa Amarilla y este viernes completó la puesta a punto en el predio de la AFA en Ezeiza. Las imágenes que compartieron desde el club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
messi (1)

El Verdinegro tuvo su mini pretemporada en Buenos Aires después del triunfo frente a Deportivo Madryn por Copa Argentina, y, después de haber trabajado en Casa Amarilla, este viernes dio un paso más en su planificación: se entrenó en el predio de Ezeiza de la AFA, afinando los últimos detalles antes de enfrentar a Tristán Suárez el domingo a las 20.30hs en el estadio 20 de Octubre.

Tras el sólido 2-0 frente al Aurinegro por los 32avos de final del certamen federal, el cuerpo técnico decidió que el plantel permaneciera en Capital Federal para evitar traslados y mantener la intensidad. Primero fue el turno de las prácticas en el Complejo Pedro Pompilio, el histórico predio de Boca Juniors en La Boca, y luego la delegación se trasladó al complejo de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, otro escenario habitual de concentración y trabajo para equipos que compiten en el área metropolitana.

La práctica del viernes se desarrolló en ese marco, con tareas tácticas y movimientos específicos pensando en el cruce por la Fecha 3 de la Primera Nacional. La página oficial del club compartió imágenes de la jornada a través de un video en sus redes sociales, donde se vio al plantel enfocado y metido de lleno en el compromiso ante el Lechero.

El presente deportivo respaldó la decisión logística. En la Zona B de la Primera Nacional, San Martín llegó invicto, con cuatro puntos en dos fechas: había empatado 1-1 en su debut ante Chacarita y luego consiguió una victoria ante Güemes que lo acomodó en la tabla. A eso se sumó el envión anímico por el triunfo copero ante Madryn, que lo depositó en los 16avos de final.

El video:

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "Otro día de entrenamiento, pensando en el encuentro del domingo ante Tristán Suárez, el plantel entrenó en el predio de Ezeiza de la AFA. Seguimos con todo!! #VamosVerdinegro "
View this post on Instagram
