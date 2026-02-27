De Casa Amarilla al predio de Messi: San Martín y el especial entrenamiento en el Predio de Ezeiza

El Verdinegro tuvo su mini pretemporada en Buenos Aires después del triunfo frente a Deportivo Madryn por Copa Argentina, y, después de haber trabajado en Casa Amarilla, este viernes dio un paso más en su planificación: se entrenó en el predio de Ezeiza de la AFA, afinando los últimos detalles antes de enfrentar a Tristán Suárez el domingo a las 20.30hs en el estadio 20 de Octubre.

Puesta a punto El Verdinegro, en Casa Amarilla: así fue el entrenamiento del equipo sanjuanino en la casa de Boca

Tras el sólido 2-0 frente al Aurinegro por los 32avos de final del certamen federal, el cuerpo técnico decidió que el plantel permaneciera en Capital Federal para evitar traslados y mantener la intensidad. Primero fue el turno de las prácticas en el Complejo Pedro Pompilio, el histórico predio de Boca Juniors en La Boca, y luego la delegación se trasladó al complejo de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, otro escenario habitual de concentración y trabajo para equipos que compiten en el área metropolitana.

La práctica del viernes se desarrolló en ese marco, con tareas tácticas y movimientos específicos pensando en el cruce por la Fecha 3 de la Primera Nacional. La página oficial del club compartió imágenes de la jornada a través de un video en sus redes sociales, donde se vio al plantel enfocado y metido de lleno en el compromiso ante el Lechero.

El presente deportivo respaldó la decisión logística. En la Zona B de la Primera Nacional, San Martín llegó invicto, con cuatro puntos en dos fechas: había empatado 1-1 en su debut ante Chacarita y luego consiguió una victoria ante Güemes que lo acomodó en la tabla. A eso se sumó el envión anímico por el triunfo copero ante Madryn, que lo depositó en los 16avos de final.

El video: