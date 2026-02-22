Final caliente: Messi intentó ir al vestuario del árbitro y Suárez lo frenó

El estreno de Inter Miami en la nueva temporada de la MLS dejó una imagen poco habitual: Lionel Messi visiblemente molesto y protagonizando un fuerte cruce tras la derrota 3-0 frente a Los Ángeles FC.

El equipo dirigido por Javier Mascherano cayó con claridad en el Los Ángeles Memorial Coliseum, en un partido donde el conjunto local marcó diferencias en las transiciones y fue contundente con los goles de David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz.

Pero más allá del resultado, el foco estuvo puesto en el final caliente. Un video difundido por la cadena ESPN mostró al capitán argentino intentando dirigirse al vestuario de los árbitros tras el pitazo final, luego de un intercambio con el juez canadiense Pierre Luc Laziere. Messi cuestionó varias decisiones arbitrales a lo largo del encuentro y terminó el partido con evidentes gestos de enojo.

La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de Luis Suárez, quien interceptó al rosarino en el ingreso a la zona restringida y lo acompañó hacia el vestuario, evitando que el episodio escalara. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

“Me encanta verlo enojado, no le gusta perder ni a las bolitas”, “El árbitro debería ser sancionado” y “Que tan complicada debe estar la situación para que Suárez lo calme”, fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas digitales.

En lo futbolístico, Messi completó el partido sin molestias físicas tras la dolencia muscular que lo había condicionado en la pretemporada. Inter Miami, que buscaba comenzar defendiendo el título, presentó también a varios argentinos en cancha como Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti y Germán Berterame. Sin embargo, sufrió la ausencia de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes dejaron el club al finalizar la temporada pasada.

Mascherano, en conferencia de prensa, asumió la responsabilidad por el resultado: “Nos han ganado bien. El resultado es un poco mentiroso por el desarrollo, pero en las transiciones nos hicieron mucho daño”. Y agregó: “No vamos a hacer una tragedia. Tenemos que mejorar y seguir insistiendo en lo positivo”.

El calendario seguirá con un amistoso ante Independiente del Valle en Puerto Rico y luego el clásico frente a Orlando City. Mientras tanto, la buena noticia para el capitán argentino es que terminó el encuentro en óptimas condiciones físicas, a un mes del duelo ante España por la Finalissima.