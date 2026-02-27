viernes 27 de febrero 2026

Qué tiene

Otra vez: Boca dejó afuera de la lista de concentrados a Cavani y hay preocupación

El jugador presentó nuevas molestias físicas en la práctica previa al duelo en Mendoza y no podrá ser parte de los convocados. El uruguayo asistirá a un especialista para intentar buscar soluciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las lesiones siguen sin darle tregua a Edinson Cavani. Lo que parecía una luz de esperanza terminó siendo otra piedra en el camino en este inicio de año en Boca. El uruguayo, que se perfilaba como titular para el partido del sábado ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, finalmente no integrará la convocatoria debido a que las molestias lumbares que lo vienen persiguiendo en los últimos meses volvieron a surgir.

Edinson Cavani se quedó afuera  la convocatoria de Boca para la Copa Argentina.
El delantero de 39 años apenas jugó dos encuentros oficiales en 2026: ingresó un puñado de minutos ante Platense y fue titular con Racing, donde al ser reemplazado recibió una fuerte silbatina por parte de los hinchas. El mismo jugador, horas después, posteó un mensaje con la palabra “seguir” como lema, en una muestra de actitud frente a las adversidades que está atravesando.

Las molestias en la zona baja de la espalda, que ya lo habían tenido a maltraer en la pretemporada y condicionaron su participación en varios entrenamientos, se acentuaron nuevamente en la última semana, motivo por el que ni siquiera viajó para el debut con Gimnasia de Chivilcoy en la Copa Argentina.

Ahora, cuando todo indicaba que su puesta a punto física en Ezeiza lo colocaría como titular el sábado, irrumpió la noticia que será baja, un golpe fuerte en un Boca que había depositado esperanzas en su regreso para 2026 tras un complejo 2025.

La continuidad de las molestias lumbares no solo altera los planes de Claudio Úbeda para la fecha 8 del Apertura, sino que también reabre la discusión interna sobre cómo administrar mejor los tiempos de uno de los referentes del plantel, especialmente en un semestre cargado de competencias. Ante la reincidencia en su lumbalgia, el Matador buscará soluciones con un especialista.

Así, mientras Cavani transita una nueva etapa de recuperación, Boca deberá buscar alternativas en ataque y todo parece indicar que Adam Bareiro, que tuvo su debut goleador en la Copa Argentina, será el 9 del equipo contra Gimnasia de Chivilcoy. Úbeda deberá definir sus acompañantes, con Lucas Janson y Miguel Merentiel como candidatos, ya que Ángel Romero también está entre algodones.

