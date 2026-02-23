lunes 23 de febrero 2026

Consecuencias

Edinson Cavani, de titular a quedar afuera de los convocados en Boca: el detrás de escena

Claudio Úbeda anunció la lista de citados para jugar en Salta contra Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, del Torneo Federal, y no está el uruguayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Edinson Cavani se quedó afuera&nbsp; la convocatoria de Boca para la Copa Argentina.

Edinson Cavani se quedó afuera  la convocatoria de Boca para la Copa Argentina.

De titular y capitán por la ausencia de Leandro Paredes, a ni siquiera viajar para el debut en la Copa Argentina. Así de volátil es el presente del uruguayo Edinson Cavani, que no se subirá al avión para viajar a Salta, donde este martes el conjunto azul y oro enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final del torneo integrador del fútbol argentino.

Por la suspensión de la UEFA, el jugador argentino no podrá visitar el Santiago Bernabeú en el partido de vuelta por los playoffs de la Champions League 
Según pudo saber Clarín, la ausencia de Cavani no se refiere a un problema físico como el que lo había dejado afuera en el inicio de la temporada, pero sí a poder acondicionarse de mejor manera para los desafíos que se le vienen al conjunto dirigido por Claudio Úbeda, entre ellos la Copa Libertadores.

FUENTE: Clarín

