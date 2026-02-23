Edinson Cavani, de titular a quedar afuera de los convocados en Boca: el detrás de escena

De titular y capitán por la ausencia de Leandro Paredes, a ni siquiera viajar para el debut en la Copa Argentina. Así de volátil es el presente del uruguayo Edinson Cavani, que no se subirá al avión para viajar a Salta, donde este martes el conjunto azul y oro enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final del torneo integrador del fútbol argentino.