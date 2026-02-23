Susana Giménez "entró" a jugar para San Martín: el blooper viral que dejó en shock a todo Concepción

La noche del sábado en Concepción tuvo de todo. Goles, ilusión por el ascenso… y un blooper que recorrió el país. En plena transmisión oficial del partido entre San Martín de San Juan y Güemes, el gráfico de cambios mostró un nombre inesperado: Susana Giménez. Sí, la diva de la televisión “apareció” como si fuera a ingresar al campo en el Hilario Sánchez, mientras la pantalla se iba a negro y el relato seguía con total normalidad.

Como si eso fuera poco, en el mismo tramo del encuentro también se vio el escudo de Estudiantes de Buenos Aires, equipo que nada tenía que ver con el cruce correspondiente a la Primera Nacional. El combo fue perfecto para el desconcierto: error gráfico, pantalla en negro y nombres cruzados en uno de los momentos más calientes del partido. En redes sociales no tardaron en llegar los memes y el ya clásico “Primera Nacional no lo entenderías”.

HBwkwCBXgAAEUbf Más allá del blooper televisivo, en la cancha el Verdinegro hizo su trabajo. Con Nazareno Fúnez encendido, San Martín se impuso 2-1 ante el conjunto santiagueño y se mantiene firme en la pelea de la Zona B. Manuel Cocca y el propio Fúnez marcaron los goles del equipo sanjuanino, que ahora piensa en la Copa Argentina y en su próxima visita a Tristán Suárez.

