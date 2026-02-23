Marcelo Gallardo, en duda: se tomó 24 horas para confirmar si seguirá al frente de River

Luego de la derrota de River por 1 a 0 frente a Vélez, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se retiró del José Amalfitani sin hablar. Por primera vez desde su regreso en agosto del 2024, analiza seriamente su continuidad en el cargo. Se pidió 24 horas para pensar.

Una vez consumada la derrota, y tras varios minutos en la sala de conferencias del José Amalfitani, los periodistas se enteraron que la delegación de River se iba a retirar sin la palabra del entrenador, algo que ya había hecho en derrotas anteriores. Desde el seno del club señalan que se debe a un momento de reflexión y autocrítica, y no ven necesario hablar "en caliente" porque puede traer consecuencias negativas .

Dentro de esa reflexión y autocrítica entra la chance de dar un paso al costado, ante la imposibilidad que está teniendo el técnico más laureado de la historia del club de torcer un rumbo que viene desviado desde los últimos meses del 2025. Los números así lo indican, ya que tras la caída frente a Vélez, el Millonario se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 que integran la Primera División.

Se espera que mañana por la tarde, antes del entrenamiento en River Camp, el Muñeco le comunique su decisión a la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo, quien le renovó el vínculo hasta diciembre del 2026 a los pocos días de haber asumido.

Además, los malos resultados están trayendo consecuencias directas en las tablas de posiciones. En la Zona B marcha décimo con siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En la tabla anual, aquella que otorga boletos para los torneos internacionales, quedó vigésimo, a ocho puntos del líder, Independiente Rivadavia.

Estos números lapidarios provocan que el ciclo del entrenador más exitoso de la historia de River esté en la cuerda floja.

