Más de un centenar de atletas protagonizaron el Triatlón Cordillerano en Punta Negra

La competencia reunió a más de 100 atletas de distintas provincias del país y también invitados internacionales en un marco natural imponente y desafiante para los competidores.

La prueba, válida por la quinta fecha del Campeonato Argentino de Triatlón, se desarrolló desde primeras horas de la mañana y contó con dos modalidades: la distancia Sprint, con 750 metros de natación en aguas abiertas, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo y la distancia Súper Sprint, con 400 metros de natación, 8 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de trote, lo que permitió la participación de atletas de diferentes edades y niveles de entrenamiento.

El evento fue organizado por el Almendro Sport, la Asociación Cordillerana de Triatlón, con el apoyo del Gobierno de San Juan, y se destacó por su carácter federal e internacional, con inscriptos provenientes de San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca e incluso de Panamá, que representaron un amplio espectro de la comunidad triatlética nacional.

La competencia arrancó temprano, con la apertura del parque cerrado a las 6:30 y la largada de las principales categorías a partir de las 7:30. A medida que el día avanzó, el público se volcó al dique para alentar a los participantes, que transitaron por un circuito exigente que combinó nado, pedaleo y carrera a pie en un entorno de montaña único.

Al cierre de la actividad, se realizó la entrega de premios a los mejores clasificados de cada categoría, quienes recibieron trofeos, mientras que todos los participantes que completaron el recorrido fueron agasajados con medallas recordatorias.

Además de la competencia deportiva, la organización dispuso cortes de tránsito intermitentes y controles en el acceso al Dique Punta Negra con el objetivo de garantizar la seguridad de atletas y público. Esto permitió un desarrollo fluido de la prueba y una buena logística para quienes se acercaron a disfrutar del espectáculo.