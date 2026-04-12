Fabián Flaque sacó chapa, voló en El Zonda y se subió al podio bajo el caluroso aplauso sanjuanino

¡Qué carrererón! En una jornada donde el asfalto de la Quebrada de Zonda ardía y los fierros no daban tregua, el experimentado piloto sanjuanino demostró que los años no le pesan y que en su casa manda él. Fue una final del Top Race para el infarto, donde Fabián tuvo que batallar contra todos.

Automovilismo Matías 'Misil' Rossi puso su sello en San Juan y se quedó con la corona en el Eduardo Copello

Desde el arranque la cosa se puso picante con un desparramo en las primeras curvas que dejó a varios masticando bronca afuera, pero Flaqué, con la experiencia de quien conoce cada bache del Autódromo Eduardo Copello, esquivó los problemas y se prendió en el lote de punta. En uno de esos momentos, la punta parecía una quimera, especialmente cuando el cordobés Marcelo Ciarrocchi mostró que tenía un misil y aprovechó un hueco para saltar al liderazgo con una tremenda.

WhatsApp Image 2026-04-12 at 1.02.17 PM (1)

Pero el sanjuanino no se achicó ni un poquito; se mantuvo ahí, agazapado, esperando el error ajeno. Cuando Grosso se pasó de largo en la tradicional "Viborita", Fabián no perdonó, metió el auto y se puso como escolta, haciendo delirar a la tribuna que no paraba de gritar su nombre.

Los últimos cinco minutos fueron para alquilar balcón: Flaqué le tiró todo el 'camión' encima a Ciarrocchi, lo buscó por adentro y por afuera, y hasta intentó el zarpazo final en la última curva, pero por apenas medio segundo no pudo coronar la hazaña.

WhatsApp Image 2026-04-12 at 1.02.17 PM (2)

Al bajarse del auto, con la transpiración en la frente y la emoción a flor de piel, se fundió en un abrazo inmenso con su familia. "Estoy muy feliz de correr acá, es impagable", dijo emocionado.