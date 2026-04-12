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Alarma

Preocupación en la Selección: el"Dibu" Martínez salió antes de jugar por una posible lesión

El arquero sintió una molestia en la entrada en calor con Aston Villa y encendió las alarmas de cara al Mundial 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dibu Martínez, afuera de la Selección Argentina.

Dibu Martínez, afuera de la Selección Argentina.

Un imprevisto sacudió a la Selección argentina en las últimas horas: Emiliano Martínez no pudo disputar el encuentro de su equipo, Aston Villa, frente a Nottingham Forest por la Premier League tras sufrir una molestia durante el calentamiento.

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Las imágenes de la transmisión mostraron al arquero realizando gestos de dolor mientras ensayaba remates. Minutos después, se acercó al cuerpo técnico y, finalmente, se decidió que no estaba en condiciones de jugar. Ni siquiera integró el banco de suplentes.

La situación genera inquietud en el entorno de Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que Martínez es una pieza fundamental en el armado del equipo nacional, especialmente con el Mundial 2026 en el horizonte, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por el momento, no hay precisiones sobre la gravedad de la lesión. Se aguardan estudios médicos que permitan determinar el diagnóstico y los plazos de recuperación.

El panorama se vuelve aún más delicado para la Albiceleste por lo que ocurre con Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán, que venía de recuperarse de un desgarro y había vuelto al gol frente a la Roma, sufrió una recaída en la misma zona y se estima que deberá permanecer al menos dos semanas fuera de las canchas.

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