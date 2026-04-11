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Serie abierta

La autocrítica feroz de Alejandro Toro tras el golpazo de UPCN : "No nos salió nada"

El equipo sanjuanino perdió 3-0 frente a Ciudad y el jugador se mostró molesto con el desarrollo del partido. Lo que dijo una vez que terminó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Estadio de UPCN era una caldera, un escenario montado para la fiesta, pero el guion no salió como se esperaba. En una noche donde la puntería -y la suerte también-, el Gremio cayó sin atenuantes ante un Ciudad que no perdonó. Al final del partido, Alejandro Toro se mostró molesto con el resultado que estira la serie.

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Toro, el jugador experimentado de Armoa, no usó casete para analizar la derrota. Visiblemente molesto con el rendimiento, el sanjuanino soltó una frase que resume el sabor amargo que quedó en la cancha del Gremial: "No nos salió nada".

UPCN y Ciudad chocará este lunes por el tercer partido de la serie. En el caso de ganar el elenco sanjuanino será campeón y sino, todo se definirá en Buenos Aires.

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