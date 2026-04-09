Así se vota en las elecciones de UPCN, con Villa como única lista

Desde las 8 y hasta las 18, la Unión del Personal Civil de la Nación lleva adelante las elecciones para renovar su comisión directiva. La votación se realiza en la sede central, el Centro Cívico y las distintas delegaciones.

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Finalmente, habrá una sola lista en competencia: la que encabeza el actual secretario general, José Villa, acompañado por Gabriel Pacheco.

El proceso electoral estuvo marcado por la impugnación de la lista opositora, que era impulsada por Alejandro Savoca y Carlos Quinteros, por presuntas irregularidades en los avales y requisitos formales.

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Según indicaron fuentes del sector, la oposición presentó cinco amparos para poder participar de la elección, pero fueron rechazados.

La situación fue revisada por la Junta Electoral Nacional, que ratificó la decisión de la Junta Electoral y dejó fuera de competencia a la lista opositora.

De esta manera, Villa se encamina a renovar su mandato al frente del gremio.