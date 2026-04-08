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Justicia sanjuanina

Una cantante, ¿la nueva incorporación del Ministerio Público?

En el área de comunicación, la Fiscalía General habría sumado a una integrante que no pasó desapercibida, pues se trata de una figura del arte local. Si bien no está clara su función dentro del organismo, fuentes cercanas estiman que haría tareas enfocadas a las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de que el Fiscal General diera a conocer sus intenciones de tener un equipo de comunicación, con el objetivo de mantener un contacto directo con la prensa aunque perfeccionado, poco a poco comienza a verse cristalizada su idea. Es que el Ministerio Público habría sumado una nueva integrante y la misma llamó la atención por tratarse de una conocida artista local: Martina Flores.

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La joven cantante, compositora y actriz se habría sumado a las filas de Guillermo Baigorrí, en el área de comunicación institucional, y su tarea estaría vinculada al desarrollo de las redes sociales, aunque ello no pudo ser confirmado. Las fuentes que dejaron entrever la posibilidad señalaron que su presencia coincide con el desembarco de la fiscalía en Instagram, un práctico canal de difusión que tiene línea directa con la sociedad.

Fuentes allegadas señalaron que la cantante sería empleada judicial desde hace tres años y habría sido convocada para sumarse al Ministerio Público. Hace unos días se la vio en la Cámara de Diputados, en la apertura de sesiones del gobernador, donde Baigorrí dio el presente junto a los miembros de la Corte de Justicia. Esa participación fue registrada por el Instagram del MPF.

Quien tendría vínculos con un ministro de la Corte, ya había estado relacionada públicamente con el mundo de la justicia sanjuanina. A través del redes de la Unión Judicial, el sindicato que representa a los empleados judiciales la habría contratado para el entretenimiento de una reunión de mujeres. En esa oportunidad, se la observó arriba del escenario.

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A mediados de febrero, el nombramiento de Sofía Correa Martí como jefa del departamento de prensa del Ministerio Público generó sorpresa, porque se trataba de la primera vez que el organismo judicial tenía su propio vocero. Antes, el único que informaba oficialmente a los medios era el propio Eduardo Quattropani.

La creación de la cuenta en IG resultó toda una novedad, pues la vía de comunicación no sólo fue usada hasta ahora para informar la agenda institucional de Baigorrí, sino también para advertir a la población sobre estafas y otros delitos, con videos que impulsa la Secretaría de Seguridad.

Marti Flores, en su rol de artista, estuvo un tiempo formándose en Nueva York no sólo en el canto sino también en las artes dramáticas. ‘Si te preguntan por mí’ es una de las canciones que compuso y que tuvo gran impacto porque rinde tributo a los boleros. Su nombre resuena en el arte y la cultura local.

Además, protagoniza varios videos musicales y su último álbum fue bautizado como ‘Inmarcesible’, el cual se estrenó a fines del año pasado. En marzo, estuvo presente en los Video Prisma Awards, donde había sido nominada por su obra "La noche: sola". Allí, otros artistas nacionales de renombre dieron el presente, como Los Tabaleros con las Pastillas del Abuelo, Dandára, Julieta Rada, Jorge Drexler, Milo J, Soledad y La Delio Valdez.

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