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Visita nacional

Alfredo Leuco llega a San Juan para un emotivo homenaje por el Holocausto

La cita es el viernes 17 de abril en el monumento de Avenida Central, en un año marcado por el rol clave de Argentina en la memoria internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
añfredo leuco

En un marco de fuerte relevancia institucional y con Argentina liderando la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan confirmó los detalles del acto oficial en homenaje a las víctimas del Holocausto La cita será este viernes 17 de abril, a las 10:30 h, en el Monumento a la Memoria ubicado en Avenida Ignacio de la Roza, casi España. El encuentro no solo recordará el heroico Levantamiento del Gueto de Varsovia, sino que funcionará como un espacio para renovar el compromiso local con la paz y la educación para las futuras generaciones.

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El evento contará con una fuerte impronta institucional y la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, el dato que destaca en la agenda es la presencia del reconocido periodista Alfredo Leuco. El referente de los medios nacionales llega a la provincia para participar del Festival de Cine Judío —que se desarrolla el 16 y 17 de abril— y, en el marco de su visita, se sumará activamente a esta jornada de reflexión ciudadana.

Desde la Sociedad Israelita, encabezada por el Ing. Iaron Goransky y el Dr. Carlos Glantz, señalaron que este encuentro busca honrar la memoria y transmitir valores de justicia y humanidad para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Esta conmemoración adquiere un matiz especial este año, dado que desde marzo pasado Argentina preside la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), siendo el primer país de América del Sur en liderar este organismo clave en la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los derechos humanos.

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