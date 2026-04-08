Operaron del corazón al músico sanjuanino Emi Voiro: la cirugía fue exitosa

El músico sanjuanino Emi Voiro fue sometido a una operación cardíaca en las últimas horas, en la que los profesionales realizaron el reemplazo de la válvula mitral. De acuerdo a lo informado por su entorno, la intervención se desarrolló sin complicaciones y con resultados positivos.

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Tras la cirugía, el artista quedó internado bajo estricta supervisión médica, en un período clave que se extenderá al menos durante las primeras 24 horas. Durante ese tiempo, los especialistas monitorean de cerca su evolución para descartar posibles complicaciones propias del postoperatorio. Se espera que este miércoles, cerca de las 20, haya un nuevo parte oficial sobre su estado de salud.

Si bien el resultado de la operación representa un paso importante, allegados al músico señalaron que el proceso de recuperación será progresivo y demandará cuidados y controles constantes en los próximos días.

El cuadro de salud de Voiro ya había generado preocupación previamente, luego de que una infección afectara órganos vitales y obligara a intensificar su tratamiento. Ese contexto derivó en la necesidad de la intervención quirúrgica, por lo que la evolución en esta etapa será determinante para su recuperación.