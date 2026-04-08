Educación financiera: abren inscripciones para la segunda edición de "Saber Garpa"

El Banco San Juan lanzó la convocatoria para participar en una nueva edición de “Saber Garpa”, el programa de educación financiera destinado a estudiantes de los últimos años del nivel secundario en la provincia.

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La propuesta, impulsada por Grupo Petersen junto a Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos y Banco Santa Cruz, está orientada a escuelas públicas y privadas, que podrán inscribir a sus alumnos para ser parte de una competencia digital que combina aprendizaje con una dinámica de juego.

El objetivo es acercar a los jóvenes herramientas clave para comprender el manejo del dinero. A través de contenidos interactivos, los estudiantes abordarán temas como finanzas personales, ahorro, inversión, billeteras virtuales y ciberseguridad.

El programa incluye videos especialmente diseñados para explicar conceptos como fondos comunes de inversión, uso responsable del dinero y ludopatía, mientras los participantes avanzan en una experiencia lúdica que refuerza lo aprendido.

La competencia comenzará en abril y se extenderá hasta junio. Al finalizar, se premiará tanto a las instituciones como a los estudiantes con mejor desempeño. La escuela ganadora de cada provincia recibirá un voucher de 2 millones de pesos para utilizar en On City, mientras que los tres alumnos con mayor puntaje serán reconocidos con tablets Samsung.

En su primera edición, “Saber Garpa” reunió a 440 escuelas y más de 18.000 estudiantes de todo el país, consolidándose como una propuesta innovadora para trabajar educación financiera en el aula.

Cómo inscribirse

Las escuelas interesadas pueden anotarse a través del formulario disponible en la página web oficial del Banco San Juan.