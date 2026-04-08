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El Ejército inició el desmantelamiento del histórico puente Bailey en la junta de los ríos en Calingasta

La estructura metálica, clave durante años para el acceso a la cordillera quedó fuera de servicio tras la construcción de nuevos puentes definitivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzaron a desmantelar el antiguo puente Bailey en los ríos de Calingasta. Fotos: Radio Manantial

Comenzaron a desmantelar el antiguo puente Bailey en los ríos de Calingasta. Fotos: Radio Manantial

El Ejército Argentino comenzó el desmantelamiento del puente Bailey ubicado en la junta de los ríos, en el departamento Calingasta, una estructura que durante años fue fundamental para el ingreso a la cordillera central y que ahora es reemplazada por pasos vehiculares más seguros y permanentes.

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El puente, de tipo Bailey —una estructura metálica de celosía, prefabricada, modular y portátil— fue diseñado para un montaje rápido sin necesidad de herramientas pesadas, lo que lo convirtió en una solución eficiente en zonas de difícil acceso.

Durante años, esta infraestructura permitió el tránsito hacia sectores estratégicos de la alta montaña sanjuanina. Fue clave para el desarrollo de proyectos mineros en etapa de exploración en la cordillera central, y también facilitó el acceso a importantes destinos turísticos como Laguna Blanca, la Estancia Las Amarillas y el refugio de la laguna utilizado como base para el ascenso al cerro Mercedario.

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Sin embargo, el puente quedó fuera de servicio tras la reciente construcción de dos nuevas estructuras sobre los ríos Los Patos y Colorado. Estas obras apuntan a garantizar un paso vehicular más seguro y definitivo en la región cordillerana.

Con estos nuevos puentes, se busca consolidar el desarrollo de actividades económicas, especialmente la minería, y potenciar el turismo de alta montaña, mejorando las condiciones de conectividad en uno de los sectores más remotos de la provincia.

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