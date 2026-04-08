De mecánica a soldadura, abrieron las inscripciones para los cursos en las Aulas Talleres Móviles

Las ATM este año estarán ubicadas en distintas localidades de los departamentos Calingasta, Jáchal y Sarmiento. Las clases comenzarán el 15 de abril.

El Ministerio de Educación sanjuanino abrió las inscripciones para los cursos de las Aulas Talleres Móviles (ATM), que brindan formación técnica y en oficios a diferentes comunidades de la provincia, de manera gratuita. Las ATM este año estarán ubicadas en distintas localidades de los departamentos Calingasta, Jáchal y Sarmiento. Las clases comenzarán el 15 de abril.

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La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que las ATM forman parte de un programa que permite llevar formación de oficios, gratuita y con rápida salida laboral, a jóvenes y adultos mediante unidades equipadas como talleres que se instalan en distintos puntos de la provincia.

Las ATM este año estarán instaladas en Barreal, Huaco, San Isidro, Pedernal, Tres Esquinas y Colonia Fiscal.

En Calingasta y Jáchal se brindarán cursos de auxiliar montador - electricista domiciliario; operador de informática para administración y gestión; auxiliar mecánico de motores diesel y auxiliar mecánico de motos; gracias al trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería, con financiación de fondos mineros.

En Sarmiento, por su parte, los cursos serán de operador de máquinas para la confección de indumentaria; instalador y reparador de equipos de climatización; y soldador (dos niveles). Estas formaciones fueron gestionadas y serán financiadas en conjunto entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Sarmiento, en cuya sede también podrá realizarse la inscripción presencial.

Los requisitos para inscribirse son dos: ser mayor de 18 años y tener primario completo.

Ubicaciones, cursos y links de inscripción

ATM Instalaciones Domiciliarias

-Auxiliar Montador / Electricista Domiciliario

Escuela de Educación Especial Múltiple de Calingasta, Barreal, departamento Calingasta

Lunes y miércoles de 18,15 a 21,15

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-H-IWp326VapaI-_vSNnaNwJtb_llfIZe4zbj9Q-BEP7MIA/viewform

ATM Informática

-Operador de Informática para Administración y Gestión

Club Atlético Huaco, Huaco, departamento Jáchal

Lunes y miércoles de 16 a 20

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KxqnV5Jt-z0nPBnVB2DMjwTsDJa0FRQJR4QY0m7wigAPdQ/viewform

ATM Mecánica

-Auxiliar Mecánico de Motores Diesel

Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal

Martes y jueves de 15,30 a 19,30

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYQXkUmxlTpp-1ozD7T0FO4XZ_l_J7VL9wFr3INfWvvlbACg/viewform

-Auxiliar Mecánico de Motos

Escuela Videla Cuello, San Isidro, departamento Jáchal

Lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Xhfxjk4tRS-PbH4BKPSY26NfgeCqPjnzjwnLxB9XR97zOw/viewform

ATM Textil

-Operador de Máquinas para la Confección de Indumentaria

Unión Vecinal de Pedernal, departamento Sarmiento

Martes y jueves de 14,30 a 19

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeELaJ8OMr2i6fOq-2p8gYbUurTsU6oEGpz6kRwyJ7CZ-wPFQ/viewform

ATM Soldadura

-Soldador Básico Nivel 1 y Soldador Nivel 2

Club Atlético Juventud Unida, Tres Esquinas, departamento Sarmiento

Nivel 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddjiJAFZ8Rg0hJRRAmPApb5Xf6hEJNHwoXs_ZRWeC9glVPzg/viewform

Nivel 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30 (contar con certificado Soldadura Nivel 1)

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvBhdxjk55tQFmQ9vIYFfaGoRMFYM_HAJ8N_q_6iJDRliBxg/viewform

ATM Refrigeración

-Instalador y Reparador de Equipos de Climatización

CIC Colonia Fiscal, departamento Sarmiento

Grupo 1: lunes y miércoles de 15,30 a 19,30

Grupo 2: martes y jueves de 15,30 a 19,30

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerx9aZgo_v1Ol9sdceeISzawcirKmz6VzJewk4uk7t5v6-AQ/viewform