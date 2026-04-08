Las distintas ofertas artísticas con las que el Chalet Cantoni abre sus puertas en abril

La programación 2026 del Chalet Cantoni Casa Cultural viene cargada para su público. Durante el mes de abril, el espacio cultural ofrecerá diversas propuestas que van desde una muestra de arte hasta talleres vinculados a diversas temáticas.

Este mes, se inaugurará “Lo que insiste, lo que persiste’’, una muestra de artes visuales contemporáneas que explora las múltiples formas de pensar el habitar a través de obras que indagan cómo se construyen y disputan los sentidos de lo cotidiano. La cita será el jueves 9 a las 20 en Avenida Libertador 3339 Oeste, Rivadavia. El evento contará la participación de Adriana Miranda, Jesús Ortiz, Nelson Cuello, Valeria Díaz, Macarena Ruíz, Oieni, Simón Simón, Sofía Manrique, Eugenia García, Tesaka y Duilio Tapia, acompañados por una degustación de vinos locales que invitará a recorrer y repensar aquello que se habita. Cabe mencionar que la muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20 h, hasta el miércoles 29 de abril.

Otra de las propuestas es “Vas a descansar cuando mueras”, un unipersonal que forma parte del Ciclo de Artes Escénicas que se presentará el sábado 11 de abril a las 20:30 h con entrada libre y gratuita. La obra contemporánea cuenta con dirección de Pablo Mercado y actuación de Silvia Carrizo, tiene una duración de 50 minutos y está destinada a público mayor de 16 años.

Por su parte, el Chalet Cantoni Casa Cultural anuncia la llegada del "Atelier itinerante", un taller de pintura destinado a jóvenes y adultos que se desarrollará el lunes 13 de este mes de 17 a 21 h. La actividad, a cargo del profesor Ariel Dominguez, está orientada a todo público, con un arancel de $15.000 que incluye materiales. Las inscripciones se realizan a través del correo electrónico [email protected] o al 2645676312.

Otro taller disponible es el de Velas de Soja, que se llevará a cabo el miércoles 15 de 9:30 a 12, con modalidad presencial y arancelada. La propuesta está destinada a mayores de 18 años, con o sin experiencia previa, y busca brindar herramientas para la elaboración artesanal de velas como forma de expresión creativa y posible salida laboral. De esta manera, se apunta a promover el desarrollo de habilidades manuales y el espíritu emprendedor mediante una metodología práctica y guiada; trabajando en el proceso completo de producción, incluyendo selección de fragancias, técnicas de decoración y uso de recipientes. El taller, con cupos limitados, incluye todos los materiales necesarios, permitiendo que cada participante se lleve su vela terminada. Las inscripciones se realizan a través de este link

Por último, el jueves 16 a partir de las 17 h, tendrá lugar el Taller de Cerámica + Café. La propuesta invita a vivir una experiencia distinta, en la que cada participante podrá crear su propia pieza de cerámica guiado paso a paso por la profesora, en un ambiente cálido y relajado. El arancel es de $40.000, con reserva anticipada mediante una seña. La experiencia, con cupo limitado, incluye todos los materiales, una clase guiada, un break y un recuerdo artesanal realizado por los propios asistentes.