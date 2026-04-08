Blooming vs. River en VIVO: el minuto a minuto de la Copa Sudamericana

River Plate pone primera en la Copa Sudamericana 2026 con un presente que invita al optimismo. Desde la llegada de Eduardo Coudet, el equipo logró pleno de victorias y mostró una mejora notable en su funcionamiento colectivo. El debut en el plano internacional será una prueba importante para confirmar ese crecimiento.
Cómo llega River al partido
El “Millonario” atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. Con cuatro triunfos consecutivos, el equipo recuperó confianza, mejoró en ataque y volvió a mostrar solidez defensiva. La goleada frente a Belgrano fue una clara señal del potencial que puede alcanzar bajo la conducción de Coudet.
Además, en el torneo local se mantiene en los puestos de arriba, lo que le permite enfocarse en la Sudamericana sin descuidar sus aspiraciones domésticas.