miércoles 8 de abril 2026
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Blooming vs. River en VIVO: el minuto a minuto de la Copa Sudamericana

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Ambos equipos se enfrentan este miércoles por la primera fecha del Grupo H. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará estirar su arranque perfecto en el certamen internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

River Plate pone primera en la Copa Sudamericana 2026 con un presente que invita al optimismo. Desde la llegada de Eduardo Coudet, el equipo logró pleno de victorias y mostró una mejora notable en su funcionamiento colectivo. El debut en el plano internacional será una prueba importante para confirmar ese crecimiento.

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Cómo llega River al partido

El “Millonario” atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. Con cuatro triunfos consecutivos, el equipo recuperó confianza, mejoró en ataque y volvió a mostrar solidez defensiva. La goleada frente a Belgrano fue una clara señal del potencial que puede alcanzar bajo la conducción de Coudet.

Además, en el torneo local se mantiene en los puestos de arriba, lo que le permite enfocarse en la Sudamericana sin descuidar sus aspiraciones domésticas.

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Posibles formaciones

River Plate:

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.

Blooming:

Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho.

DT: Mauricio Soria.

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Datos del partido

El encuentro se jugará este miércoles desde las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas.

  • TV: DSports
  • Árbitro: Andrés Rojas

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