El Gobierno confirmó que descontará el día a los docentes que paren este jueves

El Gobierno de San Juan confirmó que descontará el día a los docentes que adhieran al paro convocado para este jueves 9 de abril por los gremios UDAP , UDA y AMET . La definición oficial se conoció en la previa de la medida de fuerza y marca una postura firme del Ejecutivo frente al conflicto salarial.

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Según indicaron fuentes del Gobierno, la decisión se apoya en que el proceso de negociación paritaria continúa vigente. En ese marco, recordaron que UDAP había solicitado formalmente la continuidad de las discusiones y que el Ministerio de Educación respondió dentro de los plazos establecidos, fijando una nueva audiencia para el lunes 13 de abril a las 15 horas, debidamente notificada.

Pese a esa convocatoria ya en agenda, los tres sindicatos avanzaron con la presentación de la medida de fuerza ante la Subsecretaría de Trabajo. De acuerdo a versiones cercanas al Ejecutivo, desde ese organismo se les habría advertido que la normativa provincial no contempla la realización de paros mientras se desarrolla una instancia formal de negociación colectiva.

Desde el entorno oficial insistieron en que la voluntad de diálogo se mantiene sin modificaciones y ratificaron la reunión prevista para el lunes.

Además, remarcaron que la propuesta salarial había sido inicialmente aceptada por dos de los gremios, aunque luego fue rechazada. Aun así, el Gobierno avanzó con el pago de casi la totalidad de lo ofrecido, priorizando el ingreso de los trabajadores.

Con este escenario, el descuento del día a quienes adhieran al paro aparece como el eje central de la respuesta oficial frente a una medida de fuerza que se concretará en medio de una negociación que, según sostienen desde el Gobierno, sigue abierta.