miércoles 8 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

"Ovnis en San Juan": otro video sobre luces en el cielo se volvió viral

El registro fue difundido en TikTok y generó múltiples reacciones entre usuarios. Debatieron si se trata de un fenómeno extraño o explicaciones más terrenales como satélites o personas en zonas montañosas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ssstik.io_@ovallessanti_1775674579319 (online-video-cutter.com)

Un nuevo video que muestra extrañas luces en el cielo sanjuanino comenzó a circular en redes sociales y rápidamente captó la atención de cientos de usuarios. El material fue difundido en TikTok por el usuario ovallessanti y acumuló numerosas reacciones, entre “me gusta” y comentarios que intentan explicar el fenómeno.

Lee además
educacion financiera: abren inscripciones para la segunda edicion de saber garpa
Iniciativa

Educación financiera: abren inscripciones para la segunda edición de "Saber Garpa"
haran una caminata para orar por la salud de un referente del futbol en 9 de julio
Solidaridad

Harán una caminata para orar por la salud de un referente del fútbol en 9 de Julio

En las imágenes, que fueron grabadas durante la noche, se observan varios puntos luminosos desplazándose sobre una zona montañosa. Aunque algunos usuarios los vincularon con supuestos objetos voladores no identificados, otros aportaron explicaciones más terrenales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041955090265768349&partner=&hide_thread=false

Entre los comentarios, hubo quienes aseguraron haber visto situaciones similares en distintos puntos de la provincia. “Yo tengo una quinta y eso de las 2 o 3 de la mañana te pones a ver el cerro y andan ahí arriba”, escribió uno de los usuarios. Otros señalaron que podría tratarse de personas ascendiendo cerros con linternas, especialmente en sectores como el Zonda o Calingasta.

También surgieron hipótesis vinculadas a fenómenos tecnológicos, como el paso de satélites visibles a simple vista en determinados horarios nocturnos. “Son satélites, cada tanto aparecen”, comentó otro usuario.

Temas
Seguí leyendo

Las distintas ofertas artísticas con las que el Chalet Cantoni abre sus puertas en abril

El Ejército inició el desmantelamiento del histórico puente Bailey en la junta de los ríos en Calingasta

De mecánica a soldadura, abrieron las inscripciones para los cursos en las Aulas Talleres Móviles

Se topó con una víbora en un departamento sanjuanino y casi lo muerde

Preocupación en Valle Fértil: otra vez aparecieron peces muertos en el Dique San Agustín

Tras los casos de violación y embarazo, arden las redes sociales y la grieta por el aborto resurge

Si te convirtieras en astronauta, qué nombre le pondrías a un cráter de la luna: las insólitas respuestas de los sanjuaninos

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La víbora que fue hallada por un joven en una localidad de Albardón.
Susto

Se topó con una víbora en un departamento sanjuanino y casi lo muerde

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio
Comercio

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir
Sanjuaninos por el Mundo

La historia de Sebastián Fernández, el emprendedor que eligió a la paradisíaca Mallorca para vivir

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia
Delitos Especiales

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia

El accidente en Marquesado se cobró una nueva vida en San Juan (Foto gentileza Diario La Ventana). 
Rivadavia

Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad
Repercusiones

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad

Te Puede Interesar

UPCN, a un paso de la corona: el recuerdo feliz de la última vez ante un estadio desbordado de hinchas
¿Repetirá la historia?

UPCN, a un paso de la corona: el recuerdo feliz de la última vez ante un estadio desbordado de hinchas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Peluc defendió la reforma de la Ley de Glaciares con un modismo sanjuanino y cuestionó críticas opositoras
Video

Peluc defendió la reforma de la Ley de Glaciares con un modismo sanjuanino y cuestionó críticas opositoras

Miguel Martín fue lapidario con la conducción saliente de la Cámara Minera: habló de “fracaso total”, cuestionó la gestión comunicacional y advirtió sobre tensiones internas que el nuevo liderazgo deberá enfrentar.
Crisis institucional y cambio de mando

Las duras frases de un consultor local sobre lo que pasó en la Cámara Minera de San Juan

Los peronistas Andino y Chica no dieron quórum para la votación de la Ley de Glaciares
Diputados

Los peronistas Andino y Chica no dieron quórum para la votación de la Ley de Glaciares

Último en la tabla y humillado en la casa del Halcón: la Reserva de San Martín perdió por goleada con Defensa y Justicia
Torneo Proyección

Último en la tabla y humillado en la casa del Halcón: la Reserva de San Martín perdió por goleada con Defensa y Justicia