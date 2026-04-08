Un nuevo video que muestra extrañas luces en el cielo sanjuanino comenzó a circular en redes sociales y rápidamente captó la atención de cientos de usuarios. El material fue difundido en TikTok por el usuario ovallessanti y acumuló numerosas reacciones, entre “me gusta” y comentarios que intentan explicar el fenómeno.

Solidaridad Harán una caminata para orar por la salud de un referente del fútbol en 9 de Julio

En las imágenes, que fueron grabadas durante la noche, se observan varios puntos luminosos desplazándose sobre una zona montañosa. Aunque algunos usuarios los vincularon con supuestos objetos voladores no identificados, otros aportaron explicaciones más terrenales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041955090265768349&partner=&hide_thread=false "Ovnis en San Juan": otro video sobre luces en el cielo se volvió viral



Video gentileza: TikTok ovallessanti pic.twitter.com/7V1qH1rwX0 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 8, 2026

Entre los comentarios, hubo quienes aseguraron haber visto situaciones similares en distintos puntos de la provincia. “Yo tengo una quinta y eso de las 2 o 3 de la mañana te pones a ver el cerro y andan ahí arriba”, escribió uno de los usuarios. Otros señalaron que podría tratarse de personas ascendiendo cerros con linternas, especialmente en sectores como el Zonda o Calingasta.

También surgieron hipótesis vinculadas a fenómenos tecnológicos, como el paso de satélites visibles a simple vista en determinados horarios nocturnos. “Son satélites, cada tanto aparecen”, comentó otro usuario.