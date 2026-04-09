Orrego festejó la Ley de Glaciares: "Damos un paso importante hacia reglas más claras"

Tras meses de trabajo y defensa junto a su equipo, Marcelo Orrego celebró la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares, en sus redes sociales. "Celebro la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares en Diputados. Damos un paso importante hacia reglas más claras, con base científica, que cuidan el agua y garantizan la protección de nuestros glaciares, permitiendo el desarrollo productivo de la provincia", posteó el gobernador.

Agregó que "Argentina y San Juan, como protagonista de esta segunda gran era minera, necesitan previsibilidad para crecer, generar trabajo y decidir sobre sus recursos, y eso es lo que hemos logrado. Seguimos avanzando con responsabilidad: cuidando lo nuestro y construyendo el San Juan que viene".

Orrego fue protagonista en el proceso de la reforma de la Ley de Glaciares, como uno de los principales defensores del proyecto que impulsó el Gobierno Nacional. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrMarceloOrrego/status/2042217780687102256&partner=&hide_thread=false Celebro la aprobación de la modificación de la Ley de Glaciares en Diputados.



Damos un paso importante hacia reglas más claras, con base científica, que cuidan el agua y garantizan la protección de nuestros glaciares, permitiendo el desarrollo productivo de la provincia. … — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) April 9, 2026

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