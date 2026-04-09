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Histórico

Diputados aprobó la aclaratoria de la Ley de Glaciares

El resultado fue más holgado del esperado, ya que contó con 137 votos afirmativos, 111 en contra y 3 abstenciones. Los seis legisladores sanjuaninos se pronunciaron a favor de la modificación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
GLACIARES

Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la aclaratoria de la normativa de la Ley de Glaciares, en una sesión que se resolvió cerca de las 3 de la mañana y con un oficialismo que logró imponerse con mayor holgura de la prevista. Los seis legisladores sanjuaninos votaron a favor de la modificación.

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El número final sorprendió incluso a propios: si bien el Gobierno ya tenía garantizado el quórum con 129 legisladores presentes, el resultado de la votación mostró un respaldo más amplio. A los votos de La Libertad Avanza se sumaron el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales, consolidando una mayoría que terminó siendo clave para la sanción definitiva.

En este punto, cabe aclarar que, entre los diputados que no dieron quórum, estaban presentes los peronistas Cristian Andino y Jorge "Coqui" Chica. Este accionar reforzó las dudas sobre el voto positivo de ambos, aunque finalmente decidieron votar a favor. De esta manera, los seis legisladores que representan a San Juan, votaron afirmativamente.

La sesión, que se anticipaba extensa y tensa, tuvo un desarrollo más ordenado de lo esperado. Con los votos asegurados, varios diputados oficialistas desistieron de hacer uso de la palabra y aceleraron el tramo final del debate. “Están los votos”, resumió un legislador libertario en los pasillos del Congreso.

Uno de los momentos políticos de la noche se dio con la presencia de Karina Milei en el palco, siguiendo de cerca la definición del proyecto, una señal del peso que la Casa Rosada le asignó a la iniciativa.

Desde San Juan, la ley tiene un impacto directo. La provincia fue una de las que empujó la modificación, en línea con los intereses del sector minero. Incluso el gobernador Marcelo Orrego había participado activamente en el debate, tanto en el Senado como en Diputados, defendiendo la necesidad de otorgar mayor margen de decisión a las provincias sobre sus recursos naturales.

En ese contexto, la aprobación abre expectativas sobre al menos cinco proyectos mineros que aguardaban una definición normativa para avanzar. El nuevo marco, sostienen desde el oficialismo, “devuelve federalismo” en la administración de los recursos.

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