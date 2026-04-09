jueves 9 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

La escribana de Adorni se presentó otra vez en Comodoro Py: "Estoy tranquila"

Se trata de Adriana Nechevenko, quien validó las escrituras de los dos inmuebles que posee el funcionario nacional en Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz.

Por Agencia NA
Adriana Nechevenko, la escribana que validó las escrituras de la casa de Adorni. Foto: Agencia NA/Daniel Vides

Adriana Nechevenko, la escribana que validó las escrituras de la casa de Adorni. Foto: Agencia NA/Daniel Vides

La escribana de Manuel Adorni se presentó en Comodoro Py para ampliar su declaración y dijo que está “tranquila” con respecto a la investigación que encabeza la Justicia federal.

Lee además
caso adorni: la justicia allano tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de uno de sus inmuebles
Investigación

Caso Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de uno de sus inmuebles
el oficialismo logro que karina milei y manuel adorni eviten la interpelacion por libra
Diputados

El oficialismo logró que Karina Milei y Manuel Adorni eviten la interpelación por Libra

Se trata de Adriana Nechevenko, que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer, se había presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita.

"No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila", dijo Nechevenko en declaraciones periodísticas a la salida.

Su declaración de ayer, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de dos horas, y habría indicado que fue una compra-venta "con una hipoteca por saldo de precio”.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

El mileismo y aliados lograron bloquear la interpelación a Adorni por su patrimonio y sus viajes

La escribana de Manuel Adorni dijo que las operaciones fueron "normales" y que hay que preguntarle a él sobre el origen del dinero

La Justicia citó a declarar a las cuatro mujeres que le prestaron dólares a Adorni para los departamentos

"A deslomarse que...": la irónica frase dedicada a Adorni del diputado de las remeras graciosas

Declaró Hugo Morales, el ex futbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Adorni

Este miércoles declara ante la Justicia la escribana de Adorni

Adorni también hipotecó su departamento en Parque Chacabuco: otras dos mujeres le prestaron USD 100 mil

Reunión de Gabinete: qué les pidió Milei a sus ministros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
diputados aprobo la aclaratoria de la ley de glaciares
Histórico

Diputados aprobó la aclaratoria de la Ley de Glaciares

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Giovani Lo Celso, investigado junto a otros seis futbolistas por la compra de relojes de contrabando
Justicia andorrana

Giovani Lo Celso, investigado junto a otros seis futbolistas por la compra de relojes de contrabando

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia
Delitos Especiales

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda
Video

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda

Pueblo de m...: la bronca de una joven que estuvo bajo sospecha por la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo
En las redes

"Pueblo de m...": la bronca de una joven que estuvo bajo sospecha por la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo

Cambió el horario de comercio en San Juan, debido a la nueva temporada.
Atención

Cambiaron los horarios de atención para el comercio de San Juan

Te Puede Interesar

Educación secundaria: San Juan entre las provincias con mejor presentismo de alumnos en el país
Informe

Educación secundaria: San Juan entre las provincias con mejor presentismo de alumnos en el país

Por Redacción Tiempo de San Juan
Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo en el centro sanjuanino
Capital

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo en el centro sanjuanino

Los hinchas de San Martín.
Novedad

Vuelve la venta de entradas para no socios en San Martín: cuánto costará ir al Hilario Sánchez

Cómo avanza en San Juan el Plan de Salud Mental y antiadicciones con Casa Activa: 130 camas y 12 meses de recuperación
Abordaje integral

Cómo avanza en San Juan el Plan de Salud Mental y antiadicciones con Casa Activa: 130 camas y 12 meses de recuperación

Fiscales coordinadores de UFI Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano.
Declaraciones

Robo en la casa quinta del cortista Marcelo Lima: la fiscal Claudia Salica dijo que la propiedad pertenece a la hermana