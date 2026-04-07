La Justicia citó a declarar a las cuatro mujeres que le prestaron dólares a Adorni para los departamentos

Las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal Gerardo Pollicita.

En la mira Adorni también hipotecó su departamento en Parque Chacabuco: otras dos mujeres le prestaron USD 100 mil

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.

Las dos primeras fueron citadas el jueves 9 y las otras dos mujeres, el lunes 13.

La Justicia investiga la compra que hizo el jefe de Gabinete de un departamento en Caballito por 230 mil dólares el 18 de noviembre de 2025. Algunos detalles de la operación llamaron la atención, como el valor que pagó cuando las cifras de mercado en esa zona están por encima de ese monto y el hecho de que dos jubiladas le prestaran el 87% del monto total de la adquisición.

Luego se conoció un documento del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, que indicó que Adorni hipotecó el departamento en el que vivía previamente con su familia en Caballito, en la calle Asamblea, y recibió US$ 100 mil de Molina y Cancio.

Esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, compró una casa del country Indio Cua, en la ciudad bonaerense de Exaltación de la Cruz.