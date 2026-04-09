Cómo avanza en San Juan el Plan de Salud Mental y antiadicciones con Casa Activa: 130 camas y 12 meses de recuperación

El Plan Provincial de Salud Mental de San Juan continúa su despliegue con la idea de transformar estructuralmente el modelo de atención en la provincia. Según informó el ministro de Salud, Amilcar Dobladez , esta estrategia se basa en entender que la problemática no es exclusivamente médica, sino que "la salud mental no es solo un problema sanitario, es un problema social que requiere un abordaje intersectorial e interministerial". Bajo esta premisa, el plan lanzado en 2025 ya ha avanzado en etapas que incluyen desde la capacitación masiva de más de 2.000 trabajadores de la salud hasta la creación de dispositivos de escucha en guardias que ya han asistido a más de 1.500 personas en situación de crisis.

Prevención El fútbol sanjuanino y la urgencia de hablar de salud mental: por qué es clave hoy y el convenio que apunta a acompañar a familias

El funcionario destacó que el sistema de salud tuvo un incremento del 63% en la demanda durante el último año, lo que obliga a optimizar los recursos existentes y planificar a largo plazo. Dobladez, en rueda de prensa, destacó que la gestión debe mirar más allá de la coyuntura inmediata, y afirmó que "cuando un funcionario tiene que actuar pensando en el mañana, no pensando en el aplauso ni en la palmadita en la espalda que va recibiendo". Esta visión, sostuvo, se traduce en la articulación de todos los ministerios para garantizar que la recuperación de un paciente incluya su inserción educativa y laboral.

Uno de los pilares más ambiciosos para este periodo es la puesta en marcha de la Casa Activa, que representa la tercera etapa del plan estratégico. Este dispositivo surge para cubrir una necesidad: el tratamiento de pacientes crónicos y personas con consumos problemáticos que actualmente ocupan camas en hospitales de agudos, lugares que no son los ideales para procesos de larga duración. Casa Activa, un espacio creado en un complejo habitacional ubicado en Chimbas, contará con un total de 130 plazas de internación, donde se desarrollará un circuito de recuperación que es considerado único en el interior del país por su enfoque integral.

Respecto a los tiempos de tratamiento, el ministro detalló que los procesos en este nuevo centro están diseñados para durar entre 8 y 12 meses. La meta es que, al finalizar este periodo, la persona no solo haya superado la fase crítica de su patología o adicción, sino que salga del sistema con herramientas concretas, dado que el programa incorpora obligatoriamente trabajo y educación dentro del proceso terapéutico. Dobladez reconoció que, aunque se ha mejorado la accesibilidad, el trabajo es continuo porque "en salud siempre falta" y el objetivo es consolidar un sistema que se anticipe a las necesidades de la población.

image

Un abordaje amplio contra las adicciones

El marco de estas acciones se remonta a la presentación oficial del plan en septiembre de 2025, cuando Marcelo Orrego planteó la necesidad de construir una cultura social que respete la salud mental como un derecho humano fundamental. En aquel momento, el mandatario subrayó que el abordaje debía ser integral, involucrando a todos los poderes del Estado para mejorar la vida de las familias sanjuaninas y trabajar preventivamente, especialmente con los jóvenes. Este enfoque busca superar los estigmas y las prácticas discriminatorias que históricamente han rodeado a las patologías mentales.

La semana pasada, durante la apertura de sesiones ordinarias de 2026, Orrego ratificó que la salud mental es una prioridad absoluta de su gestión. En su discurso ante la Cámara de Diputados, el gobernador resaltó hitos como la creación del Centro de Atención Integral en Consumos Problemáticos en Chimbas, y la formación de especialistas en neurología y psiquiatría infantil para cubrir áreas críticas.

Además, el mandatario anunció que durante este año se abrirá el primer Centro Comunitario de Salud Mental en el departamento de San Martín.