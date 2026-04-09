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Visita a la provincia

Ofelia Fernández visitó San Juan y dialogó con jóvenes sobre los desafíos de su generación

La exlegisladora porteña presentó su documental “Cómo ser feliz” y participó de una charla abierta con estudiantes para plantear los dilemas de su generación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ofelia Fernández en San Juan.

Ofelia Fernández en San Juan.

La exlegisladora porteña Ofelia Fernández se presentó en San Juan ante un numeroso público joven, donde expuso sobre las problemáticas que atraviesa su generación y presentó su documental “Cómo ser feliz”.

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La dirigente participó de actividades en la Universidad Nacional de San Juan y en el Teatro Oscar Kummel (en Rawson), donde además de la proyección, mantuvo un intercambio abierto con estudiantes y asistentes.

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Durante su visita, Fernández dio a conocer su ensayo documental, una producción que propone reflexionar sobre el impacto del mundo digital en la vida cotidiana. El material, recientemente estrenado en YouTube, aborda temas vinculados a la salud mental en las nuevas generaciones, con especial énfasis en el uso de pantallas, el vínculo con las redes sociales y los hábitos digitales.

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Según explicó la propia referente política, el proyecto nace de inquietudes tanto personales como colectivas en torno al bienestar en la era digital. En ese marco, comparte experiencias propias —como el insomnio o las dificultades de concentración— y plantea la necesidad de abrir una discusión más profunda sobre los límites entre lo individual y lo social en el contexto actual.

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