Educación secundaria: San Juan entre las provincias con mejor presentismo de alumnos en el país

El más reciente estudio realizado por el observatorio Argentinos por la Educación devela una realidad preocupante en el nivel secundario de todo el país, aunque destaca a San Juan como una de las jurisdicciones con mayor compromiso de asistencia escolar. El informe, titulado "Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?", con datos de 2024, revela que la provincia presenta niveles de inasistencia mucho menores al promedio nacional, consolidándose en el segundo puesto de las provincias con mejor presentismo, solo superada por Santiago del Estero.

Mientras que a nivel nacional el 51% de los estudiantes de secundaria reporta haber faltado "15 veces o más" en el ciclo lectivo hasta octubre, en San Juan esa cifra desciende al 29%. Esta brecha de 22 puntos porcentuales posiciona a la provincia en una situación de privilegio frente a la crisis de ausentismo que atraviesa la mayor parte del territorio argentino.

La distribución de las inasistencias entre los jóvenes sanjuaninos muestra que el grupo más numeroso, compuesto por el 47% de los alumnos, faltó entre 5 y 14 veces, mientras que un destacado 21% se ausentó menos de 5 veces y apenas un 2% declaró no haber tenido ninguna falta. En los niveles de ausentismo más críticos, se observa que solo el 19% de los estudiantes de San Juan faltó entre 15 y 19 veces, el 8% tuvo entre 20 y 29 inasistencias, y apenas un 3% superó las 30 faltas, una de las proporciones más bajas del país.

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A pesar de estos números favorables, la provincia no fue ajena a la tendencia general de incremento del ausentismo observada tras la pandemia. En el año 2022, el porcentaje de alumnos sanjuaninos con 15 faltas o más era del 23%, lo que significa que en apenas dos años hubo un aumento de 6 puntos porcentuales hasta llegar al 29% actual. Si bien este incremento es real, San Juan se mantiene como una de las jurisdicciones con menor crecimiento de esta problemática en comparación con otros distritos que han visto dispararse sus índices de inasistencia de manera mucho más alarmante.

Contrastes federales: los extremos del ausentismo en las aulas

El estudio permite trazar un mapa de contrastes muy marcados donde la provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de mayor ausentismo, con un 66% de alumnos que faltan 15 veces o más, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 59%, Tierra del Fuego con un 55% y La Pampa con un 54%. En la vereda opuesta, acompañando el buen desempeño de San Juan, se encuentran Santiago del Estero con el índice más bajo del país (28%) y Jujuy con un 30%.

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En términos generales, el relevamiento basado en las pruebas Aprender 2024 advierte que el ausentismo es hoy la principal preocupación de los directores de secundaria, con un 46% de ellos calificándolo como un problema moderado o serio. El reporte detalla que, para el total del país, un 10% de los alumnos reconoce haber acumulado al menos 30 inasistencias en lo que va del año, mientras que las principales razones declaradas para faltar incluyen problemas de salud propios en un 62% de los casos y la falta de ganas de asistir a la escuela en un 39%. Estos datos subrayan la importancia de abordar el ausentismo no solo como un dato estadístico, sino como un factor que limita directamente el aprendizaje y aumenta el riesgo de abandono escolar en todo el territorio nacional.