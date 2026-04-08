jueves 9 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diputados

Carlos Jaime en el debate de la Ley de Glaciares: "Solo quienes vivimos en San Juan sabemos cómo cuidar el agua"

El legislador sanjuanino defendió en el Congreso la aclaratoria de la Ley de Glaciares 26.639, aseguró que busca ordenar vacíos de la norma actual y remarcó que las provincias deben tener un rol central en la gestión de sus recursos, con la ciencia como eje.

Por Redacción Tiempo de San Juan
CARLOA JAIME

En medio del debate por la modificación de la Ley de Glaciares 26.639, el diputado sanjuanino Carlos Jaime salió a respaldar la iniciativa y aseguró que el proyecto apunta a “aclarar ambigüedades” de la norma actual sin alterar su espíritu.

Lee además
vuelve la suelta de libros en san juan: cuando y donde buscar ejemplares gratis
Propuesta

Vuelve la suelta de libros en San Juan: cuándo y dónde buscar ejemplares gratis
alfredo leuco llega a san juan para un emotivo homenaje por el holocausto
Visita nacional

Alfredo Leuco llega a San Juan para un emotivo homenaje por el Holocausto

Durante su intervención en la Cámara, el legislador sostuvo que San Juan participó activamente, junto a Nación y otras provincias, en la elaboración del proyecto. “Creemos que el espíritu de la ley es correcto, pero su aplicación presenta zonas de ambigüedad. Este proyecto viene a ordenar eso, entendiendo que proteger mejor empieza por entender mejor, y ahí la ciencia debe ser la base”, planteó.

En ese sentido, Jaime remarcó que la iniciativa no implica una cesión de competencias, sino que “devuelve facultades a las provincias” en línea con la reforma constitucional de 1994. “Los recursos naturales son de las provincias por mandato constitucional. Esta ley reconoce esas facultades dentro de un esquema de federalismo de concertación”, afirmó.

El diputado también puso el foco en la capacidad técnica de San Juan para aplicar la normativa. Aseguró que la provincia cuenta con un inventario de glaciares actualizado y estudios científicos avanzados, con respaldo de la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET y organismos ambientales provinciales. “San Juan tiene la capacidad científica e institucional para aplicar esta ley con rigurosidad en cada caso”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, defendió la actividad minera y rechazó lo que definió como una “dicotomía” entre producción y ambiente. “No debemos caer en la trampa de oponer minería y ambiente. La minería del siglo XXI está vinculada a la transición energética global”, señaló, al tiempo que destacó el rol del cobre en la electromovilidad y las energías renovables.

Además, subrayó el desarrollo energético de la provincia: “San Juan es la mayor productora de energía fotovoltaica del país y avanza en la construcción de paneles solares, que requieren insumos provenientes de la minería”.

Sobre el recurso hídrico, Jaime apeló a un discurso identitario: “Nadie cuida más el agua que los sanjuaninos. Sabemos el esfuerzo que implicó transformar un desierto en valles productivos. Los glaciares son reservas estratégicas y los vamos a proteger porque de ellos depende nuestra supervivencia”.

Por último, el legislador aseguró que la aprobación de la ley permitirá “mejorar los estándares de protección ambiental” y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo económico. “Con trabajo digno generado por el sector privado, los sanjuaninos pueden aspirar a una movilidad social ascendente”, cerró, anticipando su voto positivo.

Temas
Seguí leyendo

Temporada otoño-invierno en San Juan: el atraso de la llegada del frío ralentiza las ventas y se mantienen prácticamente los mismos precios del año pasado

Supermercado 24 horas en San Juan: comerciantes miran con expectativa la implementación del horario y creen que puede marcar una tendencia

En San Juan se activó una compra de alimentos para niños en situación de vulnerabilidad

Una figura del rock llegará a San Juan: dónde y cuándo

Los peronistas Andino y Chica no dieron quórum para la votación de la Ley de Glaciares

En el país circulan menos colectivos por el aumento del gasoil: ¿en San Juan habrá recorte de servicios?

"Ovnis en San Juan": otro video sobre luces en el cielo se volvió viral

UDA ratificó el paro docente en San Juan pese a la intimación de Trabajo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vuelve la suelta de libros en san juan: cuando y donde buscar ejemplares gratis
Propuesta

Vuelve la suelta de libros en San Juan: cuándo y dónde buscar ejemplares gratis

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia
Delitos Especiales

Identificaron a la mujer que perdió la vida en un choque en Rivadavia

Giovani Lo Celso, investigado junto a otros seis futbolistas por la compra de relojes de contrabando
Justicia andorrana

Giovani Lo Celso, investigado junto a otros seis futbolistas por la compra de relojes de contrabando

El accidente en Marquesado se cobró una nueva vida en San Juan (Foto gentileza Diario La Ventana). 
Rivadavia

Tragedia en Marquesado: un violento choque entre un camión y un auto se cobró la vida de una mujer

Pueblo de m...: la bronca de una joven que estuvo bajo sospecha por la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo
En las redes

"Pueblo de m...": la bronca de una joven que estuvo bajo sospecha por la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda
Video

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda

Te Puede Interesar

El ministro Marcelo Lima, miembro de la Corte de Justicia de San Juan.
No se salva nadie

Un ministro de la Corte de Justicia de San Juan fue víctima de un robo en su casa quinta en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.
Clima

Jueves agradable en San Juan: el otoño se hace sentir con temperaturas templadas

Imagen ilustrativa
En la Justicia Federal

Una familia gitana de Santa Fe será juzgada en San Juan por un caso de trata de una adolescente

Se quejan de la minería con celulares en la mano: Nancy Picón defendió la Ley Glaciares
Debate

"Se quejan de la minería con celulares en la mano": Nancy Picón defendió la Ley Glaciares

La paritaria docente arrancó en febrero pero todavía no tiene acuerdo.
Conflicto salarial

El Gobierno confirmó que descontará el día a los docentes que paren este jueves