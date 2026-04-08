Carlos Jaime en el debate de la Ley de Glaciares: "Solo quienes vivimos en San Juan sabemos cómo cuidar el agua"

En medio del debate por la modificación de la Ley de Glaciares 26.639, el diputado sanjuanino Carlos Jaime salió a respaldar la iniciativa y aseguró que el proyecto apunta a “aclarar ambigüedades” de la norma actual sin alterar su espíritu.

Durante su intervención en la Cámara, el legislador sostuvo que San Juan participó activamente, junto a Nación y otras provincias, en la elaboración del proyecto. “Creemos que el espíritu de la ley es correcto, pero su aplicación presenta zonas de ambigüedad. Este proyecto viene a ordenar eso, entendiendo que proteger mejor empieza por entender mejor, y ahí la ciencia debe ser la base”, planteó.

En ese sentido, Jaime remarcó que la iniciativa no implica una cesión de competencias, sino que “devuelve facultades a las provincias” en línea con la reforma constitucional de 1994. “Los recursos naturales son de las provincias por mandato constitucional. Esta ley reconoce esas facultades dentro de un esquema de federalismo de concertación”, afirmó.

El diputado también puso el foco en la capacidad técnica de San Juan para aplicar la normativa. Aseguró que la provincia cuenta con un inventario de glaciares actualizado y estudios científicos avanzados, con respaldo de la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET y organismos ambientales provinciales. “San Juan tiene la capacidad científica e institucional para aplicar esta ley con rigurosidad en cada caso”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, defendió la actividad minera y rechazó lo que definió como una “dicotomía” entre producción y ambiente. “No debemos caer en la trampa de oponer minería y ambiente. La minería del siglo XXI está vinculada a la transición energética global”, señaló, al tiempo que destacó el rol del cobre en la electromovilidad y las energías renovables.

Además, subrayó el desarrollo energético de la provincia: “San Juan es la mayor productora de energía fotovoltaica del país y avanza en la construcción de paneles solares, que requieren insumos provenientes de la minería”.

Sobre el recurso hídrico, Jaime apeló a un discurso identitario: “Nadie cuida más el agua que los sanjuaninos. Sabemos el esfuerzo que implicó transformar un desierto en valles productivos. Los glaciares son reservas estratégicas y los vamos a proteger porque de ellos depende nuestra supervivencia”.

Por último, el legislador aseguró que la aprobación de la ley permitirá “mejorar los estándares de protección ambiental” y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo económico. “Con trabajo digno generado por el sector privado, los sanjuaninos pueden aspirar a una movilidad social ascendente”, cerró, anticipando su voto positivo.