Los peronistas Andino y Chica no dieron quórum para la votación de la Ley de Glaciares

La sesión por la reforma de la Ley de Glaciares dejó una señal política fuerte en San Juan: los diputados Cristian Andino y Jorge Chica no bajaron al recinto al inicio del debate y, al igual que todo el bloque peronista, evitaron dar quórum. Sin embargo, una vez iniciada la sesión, ambos ocuparon sus bancas y participan de la discusión.

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La postura generó ruido, sobre todo porque en la previa se planteaba que tanto Andino como Chica acompañarían la iniciativa. Ese escenario se apoyaba en dos factores clave: el respaldo formal del Partido Justicialista de San Juan al proyecto y el antecedente del voto afirmativo del senador Sergio Uñac en la Cámara Alta, donde la norma ya cuenta con media sanción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041958908034445345&partner=&hide_thread=false Dos diputados sanjuaninos no dieron quórum para el tratamiento de la Ley de Glaciares pic.twitter.com/6rEHiuI4K6 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 8, 2026

Pese a la ausencia inicial del peronismo, La Libertad Avanza logró abrir la sesión con el apoyo de bloques aliados como el PRO, la UCR y el MID, además de legisladores vinculados a provincias con fuerte interés minero. Con ese número, el oficialismo avanzó en el tratamiento de una ley considerada estratégica para promover inversiones en el sector, con impacto directo en distritos como San Juan.

El debate se prevé extenso y atravesado por tensiones políticas. Mientras el oficialismo busca sostener los votos para convertir en ley la reforma, la oposición anticipó cuestionamientos que exceden el tema glaciares y apuntan a funcionarios nacionales.

En ese contexto, la atención en San Juan está puesta en la definición final de Andino y Chica: si finalmente acompañarán el proyecto, como se preveía, o si mantendrán una postura diferenciada tras no haber dado quórum en el arranque de la sesión.