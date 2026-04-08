Una figura del rock llegará a San Juan: dónde y cuándo

El cantante Piti Fernández se presentará en San Juan con su proyecto solista. El show será el domingo 17 de mayo en Sala del Sol, en una fecha que promete repasar su faceta más íntima y autoral.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El cantante arribará a la provincia con un recorrido por canciones propias y un costado más personal. El show forma parte de una gira que viene convocando a públicos en distintos puntos del país.
El frontman de Las Pastillas del Abuelo continúa desarrollando en paralelo su carrera individual, con un repertorio atravesado por canciones propias y una búsqueda sonora distinta a la de su banda. Este año abrió su agenda con una presentación en el Cosquín Rock, donde se subió al escenario Casita del Blues ante una importante convocatoria.
Su más reciente trabajo, “Tuertos Vivos” (2024), es un disco conceptual que explora temáticas vinculadas a la posverdad, los orígenes y la necesidad de encontrar nuevos rumbos. Antes, en 2022, había lanzado “Caminos Bríos”, un álbum que contó con colaboraciones destacadas como Ricardo Tapia, Martín Fabio, Claudia Puyó y Alambre González.
El proyecto solista de Fernández comenzó a mediados de 2017. Poco después editó su primer disco, “Conmigo mismo”, un trabajo atravesado por poemas escritos por su abuelo y composiciones propias que marcaron el tono personal de esta etapa artística.
Durante 2025, el músico llevó su propuesta a distintos puntos del país con una extensa gira que incluyó ciudades de varias provincias, consolidando así un camino paralelo que sigue creciendo dentro del rock nacional.