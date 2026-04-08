El médico Miguel Amado seguirá preso a pesar de la insistencia de su abogado en liberarlo

El médico Miguel Amado tendrá que cumplir una pena de 4 años de prisión efectiva al ser encontrado culpable del delito de abuso sexual simple.

En una resolución que marca un nuevo revés para la defensa, el juez de Impugnación Maximiliano Blejman confirmó la continuidad de la prisión preventiva para el médico sanjuanino Miguel Amado . De esta manera, el profesional de la salud permanecerá tras las rejas mientras se sustancia el proceso de apelación de su reciente condena.

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La decisión de Blejman surge tras el planteo de los abogados defensores, quienes buscaban que Amado recuperara la libertad bajo el argumento de que la sentencia dictada el pasado 10 de marzo aún no se encuentra firme. Sin embargo, el magistrado consideró que los riesgos procesales y la contundencia del fallo en primera instancia justifican que el condenado espere la resolución de la Cámara de Apelaciones bajo custodia estatal.

Hace apenas unos días se dieron a conocer los fundamentos de la sentencia, donde el tribunal de juicio detalló las pruebas que llevaron a imponerle la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. Amado fue hallado culpable de delitos contra la integridad sexual, sumando así un nuevo capítulo oscuro a su historial judicial.

Miguel Amado ya tenía una condena por abuso

No es la primera vez que el nombre de Miguel Amado llega a los tribunales por causas de esta índole. El médico ya contaba con una condena previa (en aquel momento de 3 años en suspenso) por un hecho de abuso sexual simple contra una paciente. En este segundo proceso, la justicia sanjuanina agravó su situación legal, entendiendo que el abuso se produjo aprovechando su condición de profesional de la medicina.