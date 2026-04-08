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Peluc defendió la reforma de la Ley de Glaciares con un modismo sanjuanino y cuestionó críticas opositoras

El legislador aseguró que su provincia convive con distintas actividades productivas sin afectar el ambiente. "¿Quién no quiere cuidar el agua? El agua para nosotros es oro"

Por Redacción Tiempo de San Juan
peluc

En el marco de la sesión especial realizada este miércoles en la Cámara de Diputados para debatir la modificación de la Ley de Glaciares, el diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, expuso su postura a favor del proyecto y cuestionó algunas de las interpretaciones surgidas durante la audiencia pública previa.

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Peluc destacó la magnitud de la participación ciudadana en el proceso: “Hubiera sido imposible en otro momento llevar adelante esta audiencia pública”, afirmó, al detallar que se registraron 106.467 inscriptos, 2.999 ponencias escritas, 90 videos presentados y más de 200 participantes entre presenciales y virtuales. Según el legislador, esta diversidad permitió escuchar múltiples voces, incluyendo ciudadanos independientes, organizaciones e instituciones, así como especialistas en la materia.

En ese sentido, cuestionó las conclusiones parciales que, según indicó, surgen de considerar únicamente las exposiciones orales. “Algunos dicen que fue 80% en contra y 20% a favor, pero si se analizan todas las presentaciones, el resultado se invierte a 70% a favor y 30% en contra”, sostuvo, al tiempo que criticó interpretaciones “selectivas” de los datos.

Durante su intervención, el diputado también rechazó las críticas al proyecto que, según afirmó, plantean que la reforma implicaría un descuido de los glaciares. “Eso es no haber leído el proyecto”, aseguró, y apuntó contra quienes cuestionan la delegación de facultades a las provincias. En ese marco, defendió el rol de los gobernadores y puso como ejemplo la experiencia de San Juan.

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Peluc remarcó que en su provincia “se convive con la minería, la producción y el turismo sin problemas”, y subrayó que la escasez hídrica que atraviesa la región no está directamente vinculada a la existencia de glaciares, sino al régimen de nevadas en la cordillera.

Asimismo, hizo referencia a particularidades climáticas como el viento Zonda, al que definió como “una bendición” porque indica nevadas en la alta montaña, fundamentales para el abastecimiento de agua. “El sistema del agua va mucho más allá de lo que algunos interpretan”, expresó.

El legislador también enfatizó la importancia del cuidado del recurso hídrico en una provincia desértica como San Juan. “Y diríamos los sanjuaninos, Niño, ¿quién no quiere cuidar el agua? Porque esa es la forma de hablar de nosotros, el agua para nosotros es oro”, afirmó, al destacar que la producción depende en gran medida del uso eficiente de este recurso.

Para cerrar, Peluc reafirmó su respaldo a la iniciativa al considerar que San Juan cuenta con experiencia tanto en minería como en gestión del agua, y sostuvo que la protección de los glaciares es una política de Estado en la provincia. “Sabemos cómo cuidar el agua y lo seguimos haciendo”, concluyó.

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