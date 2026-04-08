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Crisis institucional y cambio de mando

Las duras frases de un consultor local sobre lo que pasó en la Cámara Minera de San Juan

Miguel Martín fue tajante sobre la salida anticipada de la conducción de la Cámara Minera: habló de “fracaso total”, cuestionó la estrategia comunicacional y advirtió sobre tensiones internas que el nuevo liderazgo deberá resolver.

Por Elizabeth Pérez
Miguel Martín fue lapidario con la conducción saliente de la Cámara Minera: habló de “fracaso total”, cuestionó la gestión comunicacional y advirtió sobre tensiones internas que el nuevo liderazgo deberá enfrentar.

Miguel Martín fue lapidario con la conducción saliente de la Cámara Minera: habló de “fracaso total”, cuestionó la gestión comunicacional y advirtió sobre tensiones internas que el nuevo liderazgo deberá enfrentar.

El consultor y periodista especializado Miguel Martín calificó la reciente crisis de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) como el final inevitable de un "fracaso total". Según Martín, la salida de la conducción anterior, a solo nueve meses de asumir, y el desembarco de representantes de dos gigantes —BHP (Vicuña) y Barrick— en la presidencia y vicepresidencia, fue forzado por una marcada “inoperancia” institucional.

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Para Martín, uno de los pecados capitales de la gestión del ex presidente Iván Grgic fue el manejo de la comunicación: “se vio claramente que fue una crisis comunicacional que fue mal gestionada, ni siquiera fue advertida”, dijo, y agregó que hubo “errores comunicacionales reiterados” en la Cámara que derivaron en la crisis institucional que culminó con un cambio total de autoridades.

Las declaraciones de Martín fueron realizadas en el programa De Sobremesa, que conducen Mariano Bataller y Guillermo Juárez.

“Las dos empresas más grandes de minería en San Juan hoy están tomando las riendas para recuperar la herramienta Cámara Minera de San Juan. Esto habla a las claras que estos nueve meses que pasaron con las autoridades electas fueron un fracaso”, lanzó el director del portal Minería y Desarrollo.

El consultor señaló que la Cámara cayó en el error de evitar pronunciarse ante la prensa local sobre situaciones comprometidas del sector. “Se autoconvencían de que no hacía falta informar. La Cámara Minera no asumió el rol de protagonista que le reclamaban las empresas”, afirmó, dejando que el Gobierno o las compañías individualmente dieran la cara.

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Las situaciones fallidas

Martín no escatimó en detalles sobre los puntos donde la Cámara, durante la gestión de Grgic, “hizo agua”. “Había reiterados síntomas de que esto no andaba bien”, dijo, y destacó el que está relacionado con la infraestructura eléctrica. Se refirió a la prioridad de uso de la capacidad eléctrica de la Línea de 500 kV que la Nación otorgó al megaproyecto Vicuña y que encendió un fuerte malestar en otras empresas como la de Los Azules.

“Las empresas debieron salir públicamente a defender sus posiciones por su cuenta porque la Cámara no pudo gestionar de alguna forma racional esta situación”, cuestionó Martín.

Además, criticó el uso sistemático del “sin comentarios” ante la prensa local. “Habilitaron a los medios a que dijeran cualquier cosa sin dimensionar que eso llevaba a esa situación”, sentenció, y subrayó la soberbia de creer que los periodistas no tenían credibilidad.

Ante la consulta sobre el riesgo de pérdida de licencia social en la minería, Martín sugirió que hubo un exceso de confianza al creer que en San Juan estaba “garantizada”, lo que derivó en errores graves de comunicación.

Planteó que habrá un “barajar y dar de nuevo” y que con el tiempo se podrá evaluar si se sostienen las mismas herramientas o si se redefine el rol protagónico que debe tener la entidad. “A las nuevas autoridades les espera un nuevo desafío”, sostuvo. Agregó que todas las personas, todas las empresas, se mueven por intereses y la mejor forma es ponerlos sobre la mesa. “Es la única forma de alcanzar transparencia y confianza”. Indicó.

El conflicto interno: proveedores vs mineras

Uno de los puntos más sensibles del análisis fue la convivencia dentro de la Cámara de grandes mineras y proveedores, con intereses muchas veces contrapuestos. “Este modelo así no funciona”, disparó Martín, al tiempo que recordó que el ingreso de proveedores respondió a otro contexto. Según explicó, hoy el escenario político y económico exige otra lógica de representación.

En ese marco, marcó la tensión entre quienes impulsan una ley de compre local y las grandes empresas, que ya han manifestado que no comparten esa visión.

"Nunca la vieron venir"

Hacia el final de su intervención, Martín fue contundente respecto de la conducción saliente: “cuando vos fracasás en lo comunicacional te lleva a una derrota institucional grave”, dijo, y remató: “Nunca la vieron venir, o si la vieron venir, tuvieron la soberbia de decir ‘no va a pasar’”.

El consultor sostuvo que debido a la crisis que se suscitó algunas empresas habían manifestado públicamente su intención de retirarse de la Cámara, y reiteró la necesidad de que las nuevas autoridades marquen “una diferencia respecto a lo que venía pasando”. Para el especialista, si la nueva etapa insiste con las mismas herramientas que llevaron al fracaso, “estamos cerca de la locura”.

Los hechos que tensaron el clima

En paralelo a la crisis institucional, el sector estuvo atravesado por conflictos que profundizaron el malestar: por un lado, la disputa por la prioridad en el uso de la capacidad eléctrica en la línea de 500 kV —tras una resolución nacional que favoreció al proyecto Vicuña y generó roces con Los Azules—; por otro, movimientos internos en grandes compañías, como la sorpresiva salida de la ejecutiva Analía García de Barrick, en medio de versiones de conflictos y tensiones de poder dentro de la firma.

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