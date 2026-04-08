UDA ratificó el paro docente en San Juan pese a la intimación de Trabajo

En la antesala de la reapertura de paritarias entre el sector docente y el Gobierno de San Juan , la Unión Docentes Argentinos (UDA) confirmó la realización del paro total de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo para este jueves 9 de abril. La medida de fuerza representa una respuesta directa a la Resolución N° 052-ST-2026 de la Subsecretaría de Trabajo, la cual fue impugnada formalmente por la entidad sindical por considerar que buscaba condicionar el derecho a la huelga de los trabajadores. Esta acción se enmarca en la denominada "Posta Educativa 9 A", una movilización que busca visibilizar el descontento ante propuestas salariales que el gremio califica como regresivas.

El paro cuenta con la adhesión de los tres principales gremios del sector, UDAP, UDA y AMET. La unión de los tres responde a un reclamo conjunto ante la falta de un acuerdo salarial para el mes de marzo, lo que llevó al Ejecutivo provincial a liquidar los haberes de forma unilateral con un incremento del 5% y mejoras en ítems específicos para cargos de menores ingresos. Ante este escenario, y apoyados en una medida cautelar vigente que suspende la aplicación de normativa nacional de esencialidad y legitima el derecho a huelga, los sindicatos decidieron avanzar con la protesta antes de la próxima reunión paritaria prevista para el 13 de abril.

Los argumentos que sostienen la postura de UDA y que difundió el gremio este miércoles son múltiples y se fundamentan tanto en cuestiones legales como administrativas. En primer lugar, el sindicato exige que la autoridad laboral garantice el ejercicio del derecho colectivo a la huelga sin que existan represalias para los docentes, basándose en la Constitución Nacional y Provincial. Asimismo, sostienen que la convocatoria a paritarias por parte del Gobierno fue extemporánea, ya que la notificación formal del paro se realizó antes de recibir el llamado oficial a la mesa de negociación.

Desde una perspectiva administrativa, UDA alega encontrarse en total libertad de acción desde el pasado 18 de marzo, fecha en la que se rechazó la última propuesta salarial de la patronal por considerarla rupturista de la voluntad negociadora. A esto se suma una denuncia por falta de transparencia, debido a que, según UDA, el Ministerio de Hacienda no dio el detalle técnico de la liquidación de haberes ni el instrumento legal o decreto que respalda los montos pagados, impidiendo que los trabajadores conozcan el desglose preciso de sus salarios.

Por otra parte, el gremio califica la liquidación de marzo como arbitraria, señalando que el Gobierno excluyó unilateralmente el pago del 5% correspondiente a los Radios 4, 5, 6 y 7, un punto que ya formaba parte de acuerdos previos. En este contexto, UDA mantiene una postura innegociable respecto a la retroactividad, rechazando que la próxima paritaria se limite a discutir los salarios de mayo y exigiendo que cualquier acuerdo alcance a los meses de marzo y abril, que consideran liquidados fuera de la norma. Finalmente, el sindicato comunicó que ha intimado al Ministerio de Educación para que brinde una aclaratoria pública y formal sobre los puntos específicos que se tratarán en la reunión del 13 de abril, advirtiendo que la falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo pone en riesgo la continuidad del diálogo, según la óptica sindical.