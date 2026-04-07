Paro docente y marcha en San Juan en la previa de las paritarias

En la antesala de una nueva negociación salarial, los gremios docentes de San Juan vuelven a tensar la cuerda con el Gobierno provincial y convocaron a un paro con movilización para este jueves 9 de abril.

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La medida de fuerza fue anunciada por UDAP, UDA y AMET, quienes llamaron a concentrarse a las 10 en el Centro Cívico. La protesta se realizará en la previa de la reanudación de paritarias, prevista para el lunes 13 de abril a las 15.

El conflicto se enmarca en la falta de acuerdo salarial para marzo. Ante esa situación, el Ejecutivo provincial resolvió liquidar los haberes con un incremento del 5%, junto con mejoras en ítems específicos como el código A01, E60 y los complementos salariales G44 y G46, destinados a los cargos de menores ingresos.

Cabe recordar que días atrás los sindicatos habían impulsado un paro de 48 horas que finalmente fue suspendido tras la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, que exigió garantizar un 75% de presencialidad al considerar a la educación como servicio esencial. En ese contexto, la protesta se reconvirtió en marchas de antorchas.

Sin embargo, en esta oportunidad, los gremios avanzaron nuevamente con la medida de fuerza luego de que una cautelar suspendiera la aplicación de la ley de modernización laboral, lo que les permite concretar el paro y la movilización.