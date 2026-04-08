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Asistencia estatal

En San Juan se activó una compra de alimentos para niños en situación de vulnerabilidad

A través de una licitación pública, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano adquirirá víveres secos y refuerzos vitamínicos destinados a los Centros de Desarrollo Infantil de todo el territorio provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los CDI permiten fortalecer la presencia del Estado en sectores estratégicos y acompañar a quienes más lo necesitan.

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El Gobierno de San Juan acaba de abrir un proceso de compra masiva de alimentos de primera necesidad. Esta iniciativa, canalizada a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y ejecutada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, busca asegurar el sostenimiento nutricional de los Centros de Desarrollo Infantil, conocidos como CDI, los cuales albergan a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.

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Según la información oficial, con esta inversión, el Estado provincial busca no solo proveer alimento, sino asegurar una base de equidad para los niños de San Juan, permitiendo que su desarrollo cognitivo y físico no se vea comprometido por la vulnerabilidad de sus entornos.

Para esta licitación se fijó un presupuesto oficial que asciende a $57.281.449. Las empresas interesadas en proveer estos insumos debieron cumplir con requisitos rigurosos, incluyendo la adquisición de pliegos por un valor de 100.000 pesos y la presentación de garantías de oferta, ya sea mediante depósitos en el Banco San Juan, pagarés con aval bancario o seguros de caución que aseguren la transparencia y el cumplimiento del contrato.

Los productos que integrarán esta canasta alimentaria buscan cubrir tanto necesidades energéticas como aportes nutricionales específicos. La compra contempla 3.000 cajas de leche entera en polvo de 800 gramos cada una y 30 cajas de leche deslactosada para casos especiales, además de 1.500 paquetes de azúcar blanca y 2.400 unidades de saborizante sabor chocolate. Un componente destacado del lote es la adquisición de 400 paquetes de un alimento a base de harina de trigo y sémola que se encuentra especialmente enriquecido con un complejo de vitaminas que incluye B3, B5, B6, B2, B1, B9 y B12, además de minerales esenciales como calcio, hierro y zinc.

La variedad de la mercadería también incluye 400 cajas de té en sobres, 400 paquetes de gelatinas de sabores cereza y naranja, y otros 400 paquetes de postre para preparar con sabor vainilla. Para el momento de las meriendas y colaciones, se incorporarán 2.000 paquetes de galletas dulces sabor vainilla en presentaciones de pack por tres, junto con insumos básicos para la elaboración de comidas como 300 paquetes de arroz común, 300 unidades de almidón de maíz y 100 envases de esencia de vainilla. Esta selección de víveres secos asegura una logística eficiente y una durabilidad prolongada en los depósitos de los centros receptores.

El proceso de entrega fue estipulado con plazos estrictos para garantizar que la asistencia llegue a tiempo a sus destinatarios. Una vez que se concrete la notificación de la adjudicación, el proveedor tendrá un período máximo de 15 días corridos para entregar la totalidad de los bienes en el Economato Central. Además, para garantizar la seguridad alimentaria, se ha exigido que todos los productos cuenten con una fecha de vencimiento no menor a 12 meses al momento de su recepción.

Son alrededor de 53 los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) distribuidos en toda la provincia de San Juan, que alberga a niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años, garantizando el acceso a espacios de cuidado, contención y estimulación temprana.

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