El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados

El Ministerio de la Familia y del Desarrollo Humano de San Juan acaba de lanzar la licitación pública para garantizar el sustento básico de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Esta iniciativa, canalizada a través de la Secretaría de Promoción Social , busca cubrir las necesidades alimentarias de familias residentes en los 19 departamentos de la provincia mediante una inversión estatal de gran envergadura. El presupuesto oficial destinado para esta contratación asciende a la suma de 6.246.658.000 pesos.

El objeto central de esta convocatoria es la adquisición de un total máximo de 450.000 módulos alimentarios comunes, a los que se suman partidas específicas para personas con requerimientos nutricionales particulares. En detalle, el pliego contempla la compra de 11.200 módulos diseñados para pacientes con celiaquía y 18.200 módulos adaptados para personas con diabetes. Estos bienes deberán ser entregados de manera mensual bajo la modalidad de orden de compra abierta, asegurando un suministro constante durante un plazo inicial de 6 meses, con la posibilidad legal de prorrogar el contrato por un periodo adicional idéntico.

El acto de apertura de sobres con las ofertas será el próximo 11 de marzo de 2026 a las 9 horas en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, ubicada en el Centro Cívico. Las empresas interesadas en participar deben cumplir con requisitos rigurosos para garantizar la transparencia y la calidad de los productos. Entre las condiciones establecidas, se destaca que el valor del pliego fue fijado en un millón de pesos y que los oferentes deben presentar muestras físicas de cada producto cotizado ante el Departamento de Compras y Suministros con al menos dos días hábiles de antelación a la apertura.

La selección de los proveedores no se basará exclusivamente en el precio más bajo, sino que se aplicará un sistema de evaluación que pondera la relación entre el costo y la calidad de los insumos. Por ejemplo, en productos sensibles como la leche, el pliego estipula que la puntuación final se dividirá en partes iguales entre la oferta económica y los resultados de encuestas de aceptación realizadas a los propios beneficiarios para evaluar sabor y textura. Finalmente, las empresas adjudicatarias deberán acreditar cumplimiento fiscal y constituir las garantías correspondientes para formalizar un contrato que busca, ante todo, asegurar que los alimentos lleguen en tiempo y forma a las mesas de los sanjuaninos más necesitados.

Qué alimentos se comprarán

La composición de los módulos comunes incluye productos esenciales como harina de trigo 000, arroz largo fino, aceite de girasol, leche entera en polvo fortificada con vitaminas, fideos tipo tallarín, azúcar, lentejas secas, yerba mate, avena instantánea y postre de vainilla en polvo.

Por su parte, los kits destinados a personas con celiaquía integran premezclas para panificados, almidón de maíz, harinas de arroz y de mandioca, harina de maíz para polenta, fideos sin TACC, polvo de hornear, leche descremada y deslactosada, además de aceite, azúcar, arroz y gelatina, todos certificados como libres de gluten.

Finalmente, los módulos para diabéticos se componen de arroz y fideos integrales, edulcorante líquido, leche descremada, aceite de girasol, jardinera de hortalizas y legumbres, avena instantánea, harina integral leudante, gelatina light y lentejas.