viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Asistencia

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados

El Gobierno de San Juan lanzó una licitación pública para adquirir casi 480.000 módulos alimentarios que serán distribuidos en los 19 departamentos durante el próximo semestre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Ministerio de la Familia y del Desarrollo Humano de San Juan acaba de lanzar la licitación pública para garantizar el sustento básico de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Esta iniciativa, canalizada a través de la Secretaría de Promoción Social, busca cubrir las necesidades alimentarias de familias residentes en los 19 departamentos de la provincia mediante una inversión estatal de gran envergadura. El presupuesto oficial destinado para esta contratación asciende a la suma de 6.246.658.000 pesos.

Lee además
ley de proveedores: que piensa el sector libertario de san juan de esta ley en espera
Minería

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera
Sebastián Amerio, ex secretario de Justicia y futuro titular de la Procuración General del Tesoro
Cambios en el Gobierno

Sebastián Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro de la Nación

El objeto central de esta convocatoria es la adquisición de un total máximo de 450.000 módulos alimentarios comunes, a los que se suman partidas específicas para personas con requerimientos nutricionales particulares. En detalle, el pliego contempla la compra de 11.200 módulos diseñados para pacientes con celiaquía y 18.200 módulos adaptados para personas con diabetes. Estos bienes deberán ser entregados de manera mensual bajo la modalidad de orden de compra abierta, asegurando un suministro constante durante un plazo inicial de 6 meses, con la posibilidad legal de prorrogar el contrato por un periodo adicional idéntico.

El acto de apertura de sobres con las ofertas será el próximo 11 de marzo de 2026 a las 9 horas en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, ubicada en el Centro Cívico. Las empresas interesadas en participar deben cumplir con requisitos rigurosos para garantizar la transparencia y la calidad de los productos. Entre las condiciones establecidas, se destaca que el valor del pliego fue fijado en un millón de pesos y que los oferentes deben presentar muestras físicas de cada producto cotizado ante el Departamento de Compras y Suministros con al menos dos días hábiles de antelación a la apertura.

La selección de los proveedores no se basará exclusivamente en el precio más bajo, sino que se aplicará un sistema de evaluación que pondera la relación entre el costo y la calidad de los insumos. Por ejemplo, en productos sensibles como la leche, el pliego estipula que la puntuación final se dividirá en partes iguales entre la oferta económica y los resultados de encuestas de aceptación realizadas a los propios beneficiarios para evaluar sabor y textura. Finalmente, las empresas adjudicatarias deberán acreditar cumplimiento fiscal y constituir las garantías correspondientes para formalizar un contrato que busca, ante todo, asegurar que los alimentos lleguen en tiempo y forma a las mesas de los sanjuaninos más necesitados.

Qué alimentos se comprarán

La composición de los módulos comunes incluye productos esenciales como harina de trigo 000, arroz largo fino, aceite de girasol, leche entera en polvo fortificada con vitaminas, fideos tipo tallarín, azúcar, lentejas secas, yerba mate, avena instantánea y postre de vainilla en polvo.

Por su parte, los kits destinados a personas con celiaquía integran premezclas para panificados, almidón de maíz, harinas de arroz y de mandioca, harina de maíz para polenta, fideos sin TACC, polvo de hornear, leche descremada y deslactosada, además de aceite, azúcar, arroz y gelatina, todos certificados como libres de gluten.

Finalmente, los módulos para diabéticos se componen de arroz y fideos integrales, edulcorante líquido, leche descremada, aceite de girasol, jardinera de hortalizas y legumbres, avena instantánea, harina integral leudante, gelatina light y lentejas.

Temas
Seguí leyendo

El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados

Cerró la fábrica de Cocot y Dufour: 140 trabajadores se quedaron en la calle

Javier Milei: "No me van a llevar puesto como a Mauricio Macri"

Una argentina varada en Dubai por la guerra le pide ayuda al Chiqui Tapia

Los analistas dieron su pronóstico sobre el dólar y la inflación: qué dice el REM

Nuevo sistema para votar en San Juan: la estrategia detrás de la decisión

Cómo será la audiencia pública que a fines de marzo debatirá la reforma a la Ley de Glaciares

La producción minera argentina creció 5,4% en enero de 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una argentina varada en dubai por la guerra le pide ayuda al chiqui tapia
Desesperada

Una argentina varada en Dubai por la guerra le pide ayuda al Chiqui Tapia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una Dubai en Buenos Aires por más de $7.000.000.000
¡Una ganga!

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una "Dubai" en Buenos Aires por más de $7.000.000.000

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Te Puede Interesar

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados
Asistencia

El Ministerio de Familia busca proveedores para la compra de alimentos destinados a los más necesitados

Por Redacción Tiempo de San Juan
El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados
Barajar y dar de nuevo

El orreguismo quiere el fin de los lemas: uno por uno, cómo votarían los monobloques en Diputados

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo
Tiene 15 años

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson