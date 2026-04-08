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Vuelve la suelta de libros en San Juan: cuándo y dónde buscar ejemplares gratis

La Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias retoma la iniciativa en la esquina de 25 de Mayo y Las Heras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
libros

La Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias confirmó que durante el mes de abril se retomará la actividad de suelta de libros en la vía pública. El evento se desarrollará en la intersección de las calles 25 de Mayo y Las Heras a partir de las 9:00 horas.

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A través de esta iniciativa, el organismo pone a disposición de la comunidad diversos textos y autores con el propósito de fomentar el intercambio de lecturas.

El sistema permite que los asistentes seleccionen ejemplares de forma gratuita para su retiro, promoviendo así la circulación de material bibliográfico entre los ciudadanos.

Según la entidad organizadora, la propuesta busca transformar el acceso a la literatura mediante el encuentro directo con los libros en el espacio urbano.

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