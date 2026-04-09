Robo en la casa quinta del cortista Marcelo Lima: la fiscal Claudia Salica dijo que la propiedad pertenece a la hermana

Tiempo de San Juan informó en exclusiva este miércoles que el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima , había sido víctima de delincuentes. Uno o más ladrones entraron a su casa quinta de Albardón y le robaron diferentes objetos de valor. Ante esta publicación, quien salió a hablar sobre el hecho fue la fiscal coordinadora de la UFI Delitos Contra la Propiedad , Claudia Salica. La funcionaria manifestó que esa residencia no es del cortista, sino de una hermana.

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En una entrevista con Canal 13 San Juan, la representante del Ministerio Público brindó detalles sobre el atracó en esta vivienda de Albardón y buscó desvincular institucionalmente el hecho de la figura del ministro de la Corte de Justicia. Según aclaró la funcionaria, si bien la quinta pertenece a un familiar del magistrado, el Dr. Lima no tiene residencia ni vinculación directa con el inmueble.

De igual manera, fuentes judiciales dijeron a Tiempo de San Juan que la construcción pertenecería a Lima. Incluso el mismo sereno de la finca, Miguel Omar Páez, les dijo a los efectivos que la casa le pertenecía a Marcelo Lima.

Salica también expresó que se trata de una casa de fin de semana que, aunque cuenta con medidas de seguridad, no está habitada de forma permanente. La fiscal detalló que se encuentra en una zona donde no hay vecinos cercanos.

Sobre el accionar de los delincuentes, aparentemente realizaron un trabajo de inteligencia previa. Cortaron la luz para desactivar el sistema de alarma y violentaron la puerta de ingreso. Una vez adentro, sustrajeron vajilla, ropa de cama y otros efectos personales.

La investigadora confirmó que los rastros de los autores se dirigen hacia la zona del río, ubicada a un kilómetro de la vivienda. En el camino se hallaron sábanas y colchas abandonadas por los malvivientes. Personal de Criminalística trabaja en el levantamiento de huellas en el lugar.

La fiscal analizó el panorama general y expresó su preocupación por la seguridad en Albardón y Zonda, señalando que las casas de fin de semana están siendo "asediadas" bajo esta modalidad. "Los ladrones hacen un estudio previo para advertir la falta de habitantes cotidianos. Esto les permite trabajar con tranquilidad", señaló Salica.