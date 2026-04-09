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Declaraciones

Robo en la casa quinta del cortista Marcelo Lima: la fiscal Claudia Salica dijo que la propiedad pertenece a la hermana

En una entrevista, la fiscal coordinadora de la UFI Delitos Contra la Propiedad dijo también que es una vivienda que no está habitada y habló de la metodología de escape que tienen los ladrones de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fiscales coordinadores de UFI Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano.

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En una entrevista con Canal 13 San Juan, la representante del Ministerio Público brindó detalles sobre el atracó en esta vivienda de Albardón y buscó desvincular institucionalmente el hecho de la figura del ministro de la Corte de Justicia. Según aclaró la funcionaria, si bien la quinta pertenece a un familiar del magistrado, el Dr. Lima no tiene residencia ni vinculación directa con el inmueble.

De igual manera, fuentes judiciales dijeron a Tiempo de San Juan que la construcción pertenecería a Lima. Incluso el mismo sereno de la finca, Miguel Omar Páez, les dijo a los efectivos que la casa le pertenecía a Marcelo Lima.

Salica también expresó que se trata de una casa de fin de semana que, aunque cuenta con medidas de seguridad, no está habitada de forma permanente. La fiscal detalló que se encuentra en una zona donde no hay vecinos cercanos.

Sobre el accionar de los delincuentes, aparentemente realizaron un trabajo de inteligencia previa. Cortaron la luz para desactivar el sistema de alarma y violentaron la puerta de ingreso. Una vez adentro, sustrajeron vajilla, ropa de cama y otros efectos personales.

La investigadora confirmó que los rastros de los autores se dirigen hacia la zona del río, ubicada a un kilómetro de la vivienda. En el camino se hallaron sábanas y colchas abandonadas por los malvivientes. Personal de Criminalística trabaja en el levantamiento de huellas en el lugar.

La fiscal analizó el panorama general y expresó su preocupación por la seguridad en Albardón y Zonda, señalando que las casas de fin de semana están siendo "asediadas" bajo esta modalidad. "Los ladrones hacen un estudio previo para advertir la falta de habitantes cotidianos. Esto les permite trabajar con tranquilidad", señaló Salica.

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