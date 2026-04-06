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Casa Rosada

Reunión de Gabinete: qué les pidió Milei a sus ministros

Milei participó en parte de la reunión de Gabinete, que luego quedó bajo la conducción de Manuel Adorni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete luego de semanas turbuletas para el Gobierno marcadas por los movimientos en la causa $Libra y la investigación que coloca en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito.

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Fue el propio libertario el que sugirió la idea de convocar al Gabinete completo para dar un nuevo gesto de respaldo al funcionario apuntado por la oposición y recuperar la agenda de gestión. Incluso, durante el primer tramo de la reunión, en la que estuvo presente, les encomendó que centralizaran los temas de gestión con el ministro coordinador.

Asimismo, realizó una breve introducción en la que incluyó su mirada política, pero en particular detalles de la situación económica que atraviesa su adeministración. A las 13.27, se retiró y quedó el jefe de Gabinete a cargo de la coordinación del intercambio que culminó a las 14.17.

Escoltaron a los hermanos Milei, los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), y Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa).

También estuvieron presentes la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Una importante fuente reveló que la presencia del Presidente respondió a la decisión de saludar a Pettovello y Santilli que este lunes cumplen años.

La reunión se encarma luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara este lunes un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al jefe de Gabinete Manuel Adorni y enviara oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a las salidas del país del funcionario.

Asimismo, pidió al juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa, nuevas medidas para profundizar en la investigación en curso por posible enriquecimiento ilícito.

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