Suman otro delito contra el empleado de comercio que acosaba sexualmente a una adolescente en Santa Lucía

Una buena y otra mala para el empleado de comercio de Santa Lucía que fue detenido a fines de marzo último, sospechado de acosar sexualmente a su vecina adolescente. La buena noticia para él fue que le concedieron la detención domiciliaria. Y la mala, que el fiscal le amplió la imputación en su contra y le sumó el delito de abuso sexual simple después de escuchar la declaración de la presunta víctima de 15 años.

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La nueva imputación contra Matías Eduardo Arce fue formalizada este lunes por el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas , ante el juez de garantías Alberto Caballero. Allí también estuvo la abogada María Filomena Noriega , la defensora, que, pese a que se complicó la situación judicial de su cliente, consiguió que morigeraran las condiciones de detención de este. Fue así que pasará de los calabozos de la Comisaría 5ta al domicilio de un familiar para cumplir con la prisión preventiva.

image El fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Arce fue denunciado el 17 de marzo pasado y cayó preso diez días más tarde. El 30 del mismo mes se realizó la audiencia de formalización, donde el fiscal Alvo expuso el contenido de la denuncia de la madre de la adolescente. La mujer aseguró que su hija relató que el empleado de comercio le enviaba le enviaba mensajes por WhatsApp e Instagram, además le llamaba. Le decía que era “bonita”, que deseaba “besarla” y “tocarla”, según el representante del Ministerio Público Fiscal.

Además, llegó a ofrecerle dinero a modo de regalo y la invitó a tener sexo en un hotel alojamiento, expuso la fiscalía. Por otro lado, la chica siempre lo rechazaba y le pedía que no continuara acosándola porque era menor de edad, pero aparentemente éste no cesaba en sus acciones, explicó el funcionario. La chica le dijo a su madre que estos hechos ocurrían desde el año pasado y no se los contó antes porque tenía miedo y vergüenza, dado que la familia de Arce era amiga y vecina de sus padres.

image La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

A pesar de que la abogada Noriega rechazó los cargos y Arce se abstuvo de declarar, el juez Caballero dispuso la habilitación de la investigación penal preparatoria por el plazo de 6 meses y ordenó la prisión preventiva de Arce por 10 días en una comisaría de Santa Lucía. Asimismo, autorizó que la adolescente preste declaración mediante entrevista videograbada.

La presunta víctima declaró este lunes y no solo que afirmó Arce la acosaba, dijo también que en una ocasión le tocó partes íntimas de su cuerpo durante un paseo que sus familias realizaron en el paraje Vallecito. En función a esto, el fiscal Alvo pidió este mismo lunes a la tarde ampliar el objetivo de investigación. Así, solicitó que se le imputara, además de grooming, el delito de abuso sexual simple y extendieran la prisión preventiva por 20 días más en razón de que faltaban otras medidas de prueba.

image El juez de garantías Alberto Caballero.

La abogada Noriega sostuvo que demostrará la inocencia de su cliente y que los hechos no ocurrieron como los describe el fiscal. Por otro lado, expresó que resultaba exagerado prorrogar la detención. En su reemplazo, pidió la libertad de Arce o la prisión domiciliaria. Además, dijo que tiene arraigo, trabajo fijo y una familia, de modo que no hay peligro de fuga y siempre colaboró con la Justicia.

El juez Caballero hizo lugar al pedido de la fiscalía y amplió la imputación contra Arce. Ahora bien, también resolvió morigerar las condiciones de la prisión preventiva. Dispuso que el sospechoso cumpla la detención en el domicilio de un familiar, siempre y cuando la defensa acredite el domicilio y la conformidad de ese pariente para que sea alojado en ese lugar. Hasta que no cumpla con esos requisitos, permanecerá alojado en la comisaría.