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Diputados

"A deslomarse que...": La irónica frase dedicada a Adorni del diputado de las remeras graciosas

El diputado Esteban Paulon suele sorprender en el recinto o en las reuniones de comisión con remeras que enfrentan la coyuntura con humor.

Por Agencia NA
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El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón se presentó hoy en un plenario de comisiones de la Cámara baja con una remera que dio que hablar por la sarcástica frase alusiva al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra envuelto en varios escándalos judiciales por viajes suntuosos al exterior junto a su familia y la aparición de propiedades a su nombre sin declarar.

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“A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas. Fin”, es la frase que el socialista santafesino eligió para ironizar sobre el funcionario del Gobierno de Javier Milei, quien había acuñado el verbo “deslomarse” para describir su trabajo en Nueva York, a donde logró acomodar a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial para que lo acompañase.

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La frase aparece escrita en la remera simulando un tuit del propio jefe de Gabinete, quien suele coronar sus comunicados en la red social x con la palabra “Fin”.

La referencia a “las cuotas” parece remitir a otra de las polémicas que rodean en estos días a la administración libertaria que tiene que ver con los créditos hipotecarios a tasa preferencial otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

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