La escribana de Manuel Adorni dijo que las operaciones fueron "normales" y que hay que preguntarle a él sobre el origen del dinero

La escribana Adriana Mónica Nechevenko sostuvo hoy que no hubo “ninguna irregularidad” en las operaciones de compraventa de propiedades del jefe de Gabinete Manuel Adorni en las que intervino y que todas fueron normales.

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“Eso pregúntenle a él”, respondió a la prensa al retirarse de los tribunales cuando se la consultó sobre el origen del dinero con que Adorni compró un departamento del barrio porteño de Caballito en noviembre del año pasado. La profesional declaró como testigo en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al funcionario.

Durante casi tres horas y bajo juramento de verdad dio precisiones y mostró documentación al fiscal federal Gerardo Pollicita, en un trámite al que asistió también el defensor de Adorni, Matías Ledesma.

Al retirarse, Nechevenko improvisó una breve conferencia de prensa en un pasillo del quinto piso de Comodoro Py 2002. Aseguró que no hubo ninguna irregularidad. Mencionó que en la compraventa del departamento de Caballito “no hubo préstamo de dinero en efectivo sino que se trató de una hipoteca normal sin ningún problema”.

También consideró habitual que se hipotequen propiedades por un 90 por ciento de su valor, en relación al porcentaje que las vendedoras -dos jubiladas- accedieron a financiarle a Adorni con una “hipoteca con saldo de precio”, precisó. Ambas mujeres están citadas mañana a declarar, también como testigos para hablar sobre esa venta del departamento de casi 200 metros cuadrados por 230 mil dólares, de los cuales financiaron 200 mil.

“Todas las operaciones están explicadas”, agregó la escribana sobre su declaración en la fiscalía. En relación a siete visitas que hizo a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

La escribana ingresó a las 10 a la fiscalía de Pollicita, en el quinto piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 convocada para dar detalles bajo juramento de verdad sobre las operaciones de compraventa inmobiliaria del funcionario en las que intervino. Se retiró cuando faltaban pocos minutos para las 13.

Nechevenko arribó a tribunales muy temprano, poco antes de las 9. Se dirigió al pasillo en el quinto piso y luego optó por aguardar tomando un café en el bar de la planta baja del edificio, junto a dos acompañantes. A las 10 volvió a la fiscalía y entró sola con una carpeta llena de documentación.

La citación

Ante el fiscal, la escribana dio detalles sobre su intervención tanto en la compra de la casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, como en la del departamento de la calle Miró al 500, en Capital Federal.

La operación del departamento de Caballito fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó solo un adelanto y se endeudó con un crédito hipotecario por 200.000 dólares con las dos mujeres que aparecen como vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Ambas prestamistas ya fueron convocadas para declarar mañana en calidad de testigos.

En relación a la escritura de la casa del country en Exaltación de la Cruz, fue firmada en noviembre de 2025 a nombre de la esposa del jefe de Gabinete, Julieta Bettina Angeletti.

Según figura en el registro de visitas de la Casa Rosada, la escribana Nechevenko se entrevistó con Manuel Adorni al menos siete veces entre julio de 2024 y septiembre de 2025, un período simultáneo al que se realizaron las rúbricas.

La fiscalía requirió a la escribana que presente la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para preparar el cuestionario que presentó este miércoles en la audiencia testimonial.

Por otro lado, en el avance de la investigación surgió una nueva hipoteca por 100.000 dólares que Adorni había tomado para adquirir su antigua vivienda familiar en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. En esta ocasión, fueron señaladas como las prestamistas la excomisaria de la Policía Federal Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, también integrante de la fuerza. Ambas deberán presentarse a declarar el próximo lunes 13 de abril.

En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó nuevos datos sobre los antecedentes del departamento de Miró, donde actualmente vive Manuel Adorni.

Morales dijo que llevaba tiempo queriendo vender esa propiedad con la intención de obtener 250.000 dólares, pero después de dos años aceptó la oferta por 200.000. A su vez, confirmó que el departamento estaba deteriorado y necesitaba varios arreglos.

Conectado vía telemática desde Corrientes, el ex jugador aclaró que se lo vendió a Sbabo ya Viegas, las dos jubiladas que seis meses más tarde se lo cedieron a Adorni a través de un préstamo hipotecario privado.

Pollicita ya ordenó medidas de prueba y envió oficios a registros de la propiedad inmueble, automotor y entidades bancarias.

La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez federal Ariel Lijo.

El mismo magistrado investiga de manera paralela a Adorni por los vuelos privados a Punta del Este que habría pagado el periodista y contratista de la TV Pública Marcelo Grandío.

FUENTE: Agencia NA