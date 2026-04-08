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Diputados

El oficialismo logró que Karina Milei y Manuel Adorni eviten la interpelación por Libra

El pedido del diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro para que Karina Milei y Manuel Adorni den explicaciones ante el Congreso sobre el papel que jugaron en la estafa con la criptomoneda Libra quedó a solo 4 votos de aprobarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Presidente de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, Maximiliano Ferraro planteó un pedido de apartamiento compuesto por tres partes: dos para citar a Karina Milei y Manuel Adorni a la Cámara de Diputados a que brinden informes verbales y escritos sobre “su participación y conocimiento respecto de los hechos vinculados al lanzamiento, promoción y colapso del token denominado $LIBRA”; y otro para que Javier Milei informe sobre los presuntos llamados con Mauricio Novelli, emprendedor del universo crypto.

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Al igual que todos los pedidos de apartamiento planteados por la oposición, la moción resultó negativa con 125 votos a favor y 116 en contra. “hubo un bloque como el de La Libertad Avanza que impidió que la Comisión Investigadora pudiera funcionar”, señaló en referencia a la labora realizada durante el 2025 en la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA.

Además de La Libertad Avanza, el Pro y el radicalismo, los 3 tucumanos de Independencia, los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo, el santacruceño José Luis Garrido y la monobloquista Karina Banfi se opusieron al pedido de apartamiento propuesto por Maximiliano Ferraro.

Ferraro nuevamente cargó contra la tarea del fiscal Eduardo Taiano, denunciado por la Coalición Cívica hace unos días, a quien le endilgó “dormir una catarata de pruebas”. Luego, destacó el trabajo parlamentario y aseguró que “A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra, en donde se ha malversado la investidura presidencial”.

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