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Debate

Incidentes entre la Policía y los manifestantes por la Ley de Glaciares: un detenido

El proyecto se debate en la Cámara de Diputados y el Gobierno busca su sanción definitiva.

Por Agencia NA
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Una persona fue detenida por los incidentes se registran esta tarde entre militantes y la Policía en medio de la protesta contra la Ley de Glaciares que se trata en la Cámara de Diputados.

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El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaban dispersar a los manifestantes con el objetivo de que permanezcan en el Congreso.

Hasta el momento se registró el arresto de un activista que participó de los desmanes en el centro porteño mientras se trata el proyecto impulsado por el Gobierno.

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