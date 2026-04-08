miércoles 8 de abril 2026

Datos oficiales

INDEC: la actividad minera creció 3,3% interanual en febrero

“En febrero de 2026, el índice de producción industrial minero (IPI minero) muestra una suba de 3,3% respecto a igual mes de 2025”, dice el informe.

Por Agencia NA
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este miércoles que la actividad minera creció 3,3% interanual en febrero de 2026 y cayó 1% respecto de enero.

segun el indec, la actividad economica volvio a crecer
Números oficiales

Según el INDEC, la actividad económica volvió a crecer
segun el indec volvio a bajar la pobreza
Estadísticas

Según el INDEC volvió a bajar la pobreza

Estos fueron los datos que arrojó el Índice de Producción Industrial (IPI) de la actividad minera correspondiente a febrero de 2026.

El informe del INDEC respecto a la actividad minera del mes de febrero de 2026 indica que la producción creció en el periodo interanual.

“En febrero de 2026, el índice de producción industrial minero (IPI minero) muestra una suba de 3,3% respecto a igual mes de 2025”, por lo que “el acumulado enero-febrero de 2026 presenta un aumento de 4,4% respecto a igual acumulado del año anterior”.

A su vez, los datos marcan que en febrero de este año “el índice de la serie desestacionalizada muestra una baja de 1,0% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior”.

A nivel general, estos son los números del índice de producción minero de febrero de 2026

Desestacionalizado. Variación intermensual (respecto al mes anterior).

  • -1,0%

Variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior).

  • 3,3%

Variación acumulada interanual (acumulado del año respecto a igual acumulado del año anterior).

  • 4,4%

Variaciones por sector

Petróleo crudo

Variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior).

  • 15,8%

Variación acumulada interanual (acumulado del año respecto a igual acumulado del año anterior).

  • 16,3%

Gas natural

Variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior).

  • -3,3%

Variación acumulada interanual (acumulado del año respecto a igual acumulado del año anterior).

  • -4,2%

Servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural

Variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior).

  • -19,7%

Variación acumulada interanual (acumulado del año respecto a igual acumulado del año anterior).

  • -17,1%

Minerales metalíferos

Variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior).

  • -7,9%

Variación acumulada interanual (acumulado del año respecto a igual acumulado del año anterior).

  • -10,4%

Minerales no metalíferos y rocas de aplicación

Variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior).

Variación acumulada interanual (acumulado del año respecto a igual acumulado del año anterior).

  • 16,7%
